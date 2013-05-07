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Yaşam

Tiyatrocu Alaattin Eraslan hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen özel tiyatrolarından biri olan AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu'nun kurucusu Alaattin Eraslan kansere yenik düştü

07 Mayıs 2013 12:33

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu'nun kurucularından Alaattin Eraslan, yaklaşık bir yıl kaldığı cezaevinde yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın sanıklarından Alaattin Eraslan, yaklaşık bir yıl kaldığı cezaevinde kanser hastalığına yakalandı. İkinci duruşmada, Pervin Şenel Genç'in dışında tahliye edilen 17 sanıktan biri olan Erarslan, dün yaşamını yitirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Erarslan, yarın saat 15.00'te, Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenecek törenden sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Bir çok oyunu seyirciyle buluşturdu


AYSA Organizasyon'u 1985 yılında, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu'nu ise 2002 yılında, kardeşleri Necip Eraslan ve Sabahattin Eraslan'la birlikte kuran Alaattin Eraslan, ilk olarak Ankara Sanat Tiyatrosu'nun organizasyonlarını tüm Türkiye'de yapmaya başladı.

AYSA Organizasyon, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kent Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Tiyatro İstanbul, Ortaoyuncular ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi Türkiye'nin birçok köklü tiyatro gruplarının turne organizasyonları gerçekleştirdi. 'Rumeli Hisarı Tiyatroya Kavuşuyor' konsepti ile Rumeli Hisarı'nda özel ve ödenekli tiyatroları bir araya getirdi. Kendi bünyesinde birçok oyunun prodüktörlüğünü de üstlenen AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu, son dönemde 'Basit Bir Ev Kazası', 'Cam', 'Adalet, Sizsiniz', 'Kuçu Kuçu' gibi oyunları seyirciyle buluşturdu.

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