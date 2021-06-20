Tiyatro ve sinema oyuncusu Nadir Sarıbacak'tan Cumhuriyet gazetesine tepki

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nadir Sarıbacak’ın, başrol oynadığı, 'Leylak' filminin ödül aldığı haberini yapan Cumhuriyet gazetesine ismine yer vermediği için tepki gösterdi. Sarıbacak, Twitter'da "Bu adi rejim bir gün bu ülkeden giderken, dilerim senin zihniyetin de gider. Ve adına yakışır yere dönersin" paylaşımını yaptı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nadir Sarıbacak’ın, başrol oynadığı, yapımcı ve senaristliğini Mustafa Kaymak’ın yaptığı kısa film 'Leylak', New York’ta yapılan 20. Tribeca Film Festivali’nde Jüri Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Oynadığı sinema filmlerinde defalarca en iyi erkek ödülüne layık görülen Sarıbacak, ödül haberini yapan Cumhuriyet gazetesine, haberde ismine yer vermemesi nedeniyle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Cumhuriyet gazetesindeki ödül haberi paylaşan Sarıbacak,

“Sevgili Cumhuriyet gazetesi. Bu kadar sıkıntı varken ülkemde, yaptığın haberde ismimi çıkarmanı çok abartmadan bir not düşmek istiyorum. Bu adi rejim bir gün bu ülkeden giderken, dilerim senin zihniyetin de gider. Ve adına yakışır yere dönersin. Vesselam” dedi.

Yönetmenliğini Scott Aharoni ve Dennis Latos’un üstlendiği filmin başrollerinde, ödüllü oyuncu Nadir Sarıbacak, ilk sinema deneyimini yaşayan 13 yaşındaki genç oyuncu Isabella Haddock ile paylaşıyor. Sarıbacak, pandemide eşini kaybeden mezar işçisi Yusuf karakterini canlandırırken, Haddock Yusuf’un kızı Renk rolünde.

Filmde Sarıbacak ve Haddock’a oyuncular Samrat Chakrabarti ve Tony Naumovski eşlik ediyor.

Sarıbacak, ödülü, Twitter hesabından, “Leylak kısa filmi Tribeca Film Festivali’nde Jüri özel ödülünü aldı. Bu güzel bir başlangıç oldu. Bütün dostlarıma selam ederim!” ifadeleriyle duyurmuştu.

Sarıbacak'ın aldığı ödüller şöyle:

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) (Sarmaşık) Siyad Ödülleri4 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. En İyi Erkek Oyuncu Performansı Sarmaşık20 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2016 Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Sarmaşık20 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2015

Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Sarmaşık20 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2015

Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı Yozgat Blues - 2014

Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Uzak İhtimal - 2009

İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Uzak İhtimal 2009

Polonya Tofifest İnternational Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Uzak İhtimal - 2009

İpek Yolu Film Festivali Uluslararası Altın Karagöz Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Uzak İhtimal - 2009