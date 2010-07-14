-TİYATRO SANATÇISI SAMİYE HÜN VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Samiye Hün vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Samiye Hün için yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Hün'ün cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. -SAMİYE HÜN'ÜN ÖZGEÇMİŞİ- Samiye Hün, 1925 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul İtalyan Kız Lisesinden mezun olan Hün, 1932'de İstanbul Halkevlerinde amatör olarak sahneye çıktı. Çocuk oyuncu olarak 1934 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na giren ve buradan 1976 yılında emekli olan Hün, Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi kabul ediliyor. TRT radyo tiyatrolarının en önemli seslerinden birisi sayılan sanatçı, birçok ödülün yanı sıra 2001 Afife Tiyatro Ödülleri'nde Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü'nü aldı. Sanatçı Şehir Tiyatrolarında ''Fizikçiler'', ''Kral Lear'', ''Yaprak Dökümü'', ''Kafkas Tebeşir Dairesi'', ''Suç ve Ceza'', ''Sinekler'', ''Peer Gynt'', ''Bernarda Alba'nın Evi'', ''İhtiras Tramvayı'' ve ''Ay Battı'' adlı oyunlarda rol aldı. Samiye Hün, ''Sönen Yıldız (1956)'', ''Yanık Kaval (1947)'', ''Deniz Kızı (1944)'' ve ''Bir Kavuk Devrildi (1939)'' isimli filmlerde oynadı.