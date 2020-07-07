Tiyatro sanatçısı Jale Aylanç hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahne alan Jale Aylanç, hayatını kaybetti.

1948'de İstanbul'da dünyaya gelen Aylanç, sanat hayatına 1964 yılında Halkevleri'nde başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'na geçti. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda çalışan sanatçı daha sonra, 20 yıldan fazla süre yer alacağı Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı.

Tiyatronun yanı sıra seslendirme çalışmaları yapan ve TRT'nin ilk dublaj sanatçılarından biri olan Aylanç, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

Sanatçının rol aldığı oyun, film ve dizilerin bazıları şöyle:

Yer Demir Gök Bakır (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Ayak Takımı Arasında (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Mefisto (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Yusuf ile Menofis (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Nafile Dünya (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Bir Şehnaz Oyun (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Nereye Payidar (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Ana (Ankara Sanat Tiyatrosu)

Unutursam Fısılda (sinema)

Düttürü Dünya (sinema)

Kırlangıç Fırtınası (sinema)

Bir Yudum Sevgi (sinema)

Yeşil Deniz (dizi)

Suskunlar (dizi)

Bizim Evin Halleri (dizi)