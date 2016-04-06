Tiyatro sanatçısı Erhan Abir son yolculuğuna uğurlandı

71 yaşında hayatını kaybeden ve Şehir Tiyatroları'na 54 yıl emek veren başarılı sanatçı Erhan Abir için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Hürriyet'in haberine göre törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Gökhan Abur, Erhan Yazıcıoğlu, Bennu Yıldırımlar, Atacan Arseven, Orhan Hızlı, Yasemin Yalçın, Gülen Karaman, Seçkin Selvi, Rengin Uz, Ersan Uysal, Ulvi Alacakaptan, Gökhan Mete, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Yıldıray Şahinler, Nergis Çorakçı, Can Başak, Kemal Başar, Kemal Kocatürk, Yalçın Boratap, Müge Akyamaç, Hikmet Körmükçü, Rıdvan Çelebi, Sevil Akı, Aliye Uzunatağan ve Erhan Abir'in ailesiyle dostları katıldı.

Abir'in cenazesi Bostancı Kuloğlu Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.



Erhan Abir kimdir?

Erhan Abir, 26.06.1945‘de Aydın’da doğdu. Lise eğitiminden sonra Eylül 1962’de Şehir Tiyatrolarında Figüran kadrosunda çalışmaya başladı, bu güne dek amatör ve profesyonel olarak sayısız oyunda görev almış olup radyo oyunları ve dublaj çalışmaları yapmıştır.

Şehir Tiyatroları’nda 1974 Haziran ayında sanatçı kadrosuna geçen 1981 Haziran’dan 1983 Aralık ayına kadar yönetim kurulu; 1984’den, 1986’ya kadar Disiplin Kurulu üyeliklerinde görev almıştır.

Erhan Abir'in Şehir Tiyatrolarında rol aldığı bazı oyunlar şöyle:

Vişne Bahçesi(Neil Simon – 2012), Çığ (Tuncer Cücenoğlu – 2011), Alemdar(Orhan Asena – 2010), Mecbur Adam(Ragıp Yavuz – 2009), Leonce ile Lena(Georg Büchner – 2008), Divane Ağaç(Turgay Nar – 2008), Ölümsüz Öykü(Karen Blixen – 2007), Dosya(Neil Simon – 2006), Belden Aşağı Vurmak(Richard Dresser – 2005), Trendeki Derviş (Tevfik El- Hekim – 2003), 3. Richard(William Shakespeare – 2002), Hepsi Oğlumdu(Arthur Miller – 2001), Herkes Aynı Bahçede(Anton Çehov – 2001), Romeo ve Juliet (William Shakespeare – 2000), İlk Gençliğim(Neil Simon – 1991), Üçüncü Selim (Turan Oflazoğlu – 1983), Macbeth(William Shakespeare – 1983), Othello(William Shakespeare – 1967), Nora(Henrik Ibsen 1985), Katherina Blum'un Çiğnenen Onuru(Heinrich Böll 1987), Açık Evlilik(Dario Fo), Büyük Romülüs(Friedrich Dürrenmatt), Kanlı Düğün(Federico Garcia Lorca), Dünyanın Düzen, Balaban Ağa, Holivut Dosyası, Yarın Bütün Dünya, Elif Ana(1981), İkili Oyun (Richar Michelle 1982), Büyük Justian, Karım ve Kızım(1984), Gazete Gazete(Michale Quince 1985), Yalan Çemberi, Deli Eder İnsanı Bu, Dünya Savaş ve Barış, Oidipus Kolonosta, Kralın Kısrağı(1983), Çalıkuşu (1962),

Ödüller: 2007 Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri “Ölümsüz Öykü” En Başarılı Erkek Oyuncu , 15. Afife Tiyatro Ödülleri “Çığ” Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu katagorisin de aday gösterildi.