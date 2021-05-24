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Kültür-Sanat

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi

24 Mayıs 2021 08:14

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cezmi Gökalp'in vefatını Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt duyurdu. 

Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Cezmi GökalpMustafa Kurt
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