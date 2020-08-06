Tiyatro sanatçılarının sorunlarına dikkat çekmek isteyen oyunculardan ''susma'' eylemi

Oyuncu Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya Koronavirüs salgınıyla beraber tiyatro sanatçılarının daha da yoğunlaşan sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 30 Temmuz’da Kadıköy Moda Sahnesi önünde ‘susma’ eylemi başlattı.

Oyuncular, her sabah saat 10.00’da “Susuyoruz” dövizi önünde bir araya gelerek, akşam saat 22:00’ye kadar susma eylemi yapıyorlar. Saat 17:00-18:00 arasında ise sohbet molası vererek, kendilerine destek vermeye gelen kişilere yaşadıkları sorunları anlatıyorlar.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan oyuncular, devletin özel tiyatrolara yaşam şansı sunmadığın, buna karşı yeni bir dille mücadele ettiklerini ve eylemlerine “tiyatro yasasının çıkması” ve “Kültür ve Turizm Bakanlığının bizlerin varlığını kabul etmesi” talepleriyle başladıklarını söyledi.

''Suskun performans olarak görüyoruz''

Deniz Elmas eylemlerini neden ‘susarak’ yaptıklarını şu şekilde anlattı:

“Konuştuklarımızın karşılığını bulamadık, artık susuyoruz. Ben susarken, sorunlara dair hiç konuşmayan arkadaşlarımı da gösteriyorum. Bunu suskun performans olarak görüyoruz.”

Gazete Duvar'dan Serpil Kurtay'a eylemi başlatma sebeplerini anlatan Cenk Dost Verdi, tüm özel tiyatro emekçilerinin ve sanatçı dostlarının ayakta hatta hayatta kalma çabası verdiklerini fakat pandemi süreciyle artan sorunlara Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kayıtsız kaldığını belirtti.

Dost Verdi, mesleğin içinde birçok sanat emekçisinde oluşan sessizliği görünür kılmak ve “susma” eyleminin kendisini bir dil arayışı olarak tekrar kullanma ihtiyacından geldiğini ifade etti.