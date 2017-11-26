Tiyatro oyununda 'kadına yönelik şiddete dur deyin' mesajı 

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediyesi tarafından bu yıl 12\'ncisi düzenlenen \'Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali\' kapsamında sahnelenen \'Gulyabani\' adlı oyunda, \'kadına yönelik şiddete dur deyin\' mesajı verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'nde dün akşam sahnelenen Gulyabani adlı oyununu izlemeye gelenlerin yakalarına \'Kadına karşı şiddete dur de\' yazılı rozetler takıldı. Tiyatro oyuncuları da oyun sırasında kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyle ilgili mesajlar verdi. Tiyatro oyununun bitiminde usta oyuncu Hakan Altıner gazetecilere yaptığı açıklamada \"Bilecik\'e geldiğimde elime bir rozet tutuşturdular. Üzerinde \"Kadına karşı şiddete dur de\' yazıyor. Kadınlarımız ninelerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, bizim varlık nedenimiz. Şiddet mi? Hala mı yahu? Yazıklar olsun\" dedi. Genç oyuncular Damla Cercisoğlu ile Anıl Yülek de kadına yönelik şiddete karşı mücadele mesajı veren bir oyunda oynamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Oyun sonunda belediye yetkilileri tarafından tiyatro oyuncularına birer plaket verildi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, \'kadına yönelik şiddete dur deyin\' mesajı veren bir oyunun \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde sahnelenmesinin çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.



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