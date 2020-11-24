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Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız Koronavirüs'e yakalandı

24 Kasım 2020 00:46

Mizah videoları ile tanınan tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından çektiği video ile Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Yıldız, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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