Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız Koronavirüs'e yakalandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">Mizah videoları ile tanınan tiyatro oyuncusu <strong>Turgay Yıldız</strong> Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.</div>\n<div class="article-excerpt">\n<p>Sosyal medya hesabından çektiği video ile Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Yıldız, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/11/1606168081766-255719-528-x-428.jpg" alt width="528" height="428" /></p>\n</div>\n</body>\n</html>