Tiyatro Kooperatifi: Pandemide özel tiyatroların tüm finansal yükümlülükleri devam etti, şartlı destekler yetersiz kaldı

Tiyatro Kooperatifi, 'kademeli normalleşme' takviminde 1 yılı aşkın süredir ayakta kalma mücadelesi veren özel tiyatroların ve kültür sanat kurumlarının akıbetine değinilmemesi nedeniyle açıklama yaptı. Tiyatro Kooperatifi açıklamada , ‘kademeli normalleşme’ takviminde adı anılmayan özel tiyatrolar ve kültür sanat kurumları için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sorumlu davranma, kalıcı ve adil çözümler üretme çağrısında bulundu.

Kasım 2020'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının artırılmasıyla birlikte özel tiyatrolar, resmi olarak kapatılmamalarına rağmen yasak saatleri sebebiyle tüm fiziksel faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Kooperatif, bu süreçte özel tiyatroların seyircileriyle buluşamadığını ve gelir elde edemediği halde bu işletmelerin vergi, kira, fatura ve personel giderleri gibi tüm finansal yükümlülüklerinin devam ettiğini hatırlattı.

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sorumlu davranmaya, kalıcı ve adil çözümler üretmeye çağırıyoruz"

Tiyatro Kooperatifi'nin açıklaması şöyle:

"31 Mayıs tarihinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında normalleşme adımları açıklanırken, 1 yılı aşkın süredir ayakta kalma mücadelesi veren özel tiyatroların ve kültür sanat kurumlarının akıbetine yine değinilmedi!

Kasım 2020’den itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının artırılmasıyla birlikte özel tiyatrolar, resmi olarak kapatılmamalarına rağmen yasak saatleri sebebiyle tüm fiziksel faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu süreçte özel tiyatrolar seyircileriyle buluşamadı ve gelir elde edemedi; fakat bu işletmelerin vergi, kira, fatura ve personel giderleri gibi tüm finansal yükümlülükleri devam etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nca sunulan ŞARTLI destekler, krizin boyutu ve süresi göz önünde bulundurulduğunda ne yazık ki yetersiz kaldı.

Vardığımız noktada ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaya önemli katkıları olan pek çok özel tiyatro kapandı, birçoğu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. 1 Haziran 2021 itibarıyla KDV ve stopajlardaki düzenlemelerin de 'eski normal'e dönmesi, hâlihazırda hayatta kalma mücadelesi veren özel tiyatrolar için ekonomik yıkımı daha da hızlandıracak. Covid-19 önlemleri kapsamında yapılacak tüm düzenlemelerde özel tiyatroların ve bu kurumlarda görev alan binlerce emekçinin de gözetilmesini talep ediyor; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sorumlu davranmaya, kalıcı ve adil çözümler üretmeye çağırıyoruz."