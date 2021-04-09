Tiyatro Kooperatifi: Özel tiyatroların yarısı kapanabilir

Tiyatro Kooperatifi, salgın sürecinde ek destek alamadıkları takdirde özel tiyatroların yüzde 50’sinin sahnelerini kapatmak zorunda kalacaklarına dikkat çekerek bir kez daha acil destek çağrısı yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları Yönetimi ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle ve ortaklarının katılımıyla bir akademik araştırma yürüten Tiyatro Kooperatifi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle yapılan araştırmadan bir ara rapor yayınlayarak son derece dikkat çekici verileri gün yüzüne çıkarttı.

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre raporda, salgın sürecinde ek destek alamadıkları takdirde özel tiyatroların yüzde 50'sinin sahnelerini kapatmak zorunda kalacakları belirtilirken bir yandan da bu süreçte birçok sahne emekçisinin yaşamını sürdürmek için alanlarının dışındaki mesleklerde çalıştıklarına dikkat çekildi.

Pandemi döneminde özel sektörden destek alabilen özel tiyatro oranının sadece yüzde 10 olduğu aktarılırken, gelirlerinin yüzde 90'ını bilet satışlarından elde eden özel tiyatroların yüzde 63'ünün toplam bilet gelirinin de 500 TL'nin altına düştüğü vurgulandı.

Salgın sürecinde hiçbir şekilde gelir elde edemeyen tiyatroların herkes gibi fatura, personel maaşı, vergiler gibi tüm finansal yükleri devam ederken, kira ödemeye devam etmek zorunda olan özel tiyatro oranının da yüzde 87 olması, yaşanan durumun zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyirciye destek çağrısı

Kooperatif ayrıca hem seyircilerin hem de kurumların gerek özel tiyatroların çevrimiçi ve fiziksel oyun gösterimlerine bilet alarak gerek hatıra eşyalarından satın alarak gerekse yürütülen kitlesel fonlama kampanyalarına bağış yaparak maddi destekte bulunabileceğini belirtti.