Tiyatro Gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl kadınlara verilecek

Tiyatro Gazetesi 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri, tüm kategorilerde kadın sanatçılara verilecek. Türkiye'de kadınlarla ilgili yaşanan olaylara dikkat çekme teması üzerine yoğunlaşan Anadolu Tiyatro Ödülleri, cevapsız kalan çığlıkları bir kez daha kamuoyunun gözleri önüne sermeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası kimlik kazanan Tiyatro Gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri, bu yıl ödül töreninde yurt dışından da pek çok tiyatro sanatçısını ağırlayacak. 26 Kasım pazartesi günü Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni saat 19.30'da başlayacak.

Türkiye genelinde kırka yakın temsilciği ve aylık beş bine ulaşan baskı sayısıyla sahne sanatlarına yoğun bir katkı sunan Tiyatro Gazetesi, Anadolu tiyatrosunun da sesi olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye, Makedonya, Kosova, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere iki yüz elli tiyatro sanat emekçisini ödüllendiren Tiyatro Gazetesi’nin kategori ödül listesinde bu yıl Azerbaycan ve KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sanatçılar da yer alıyor.

Bu yıl bütün ödüller kadınlara!

Jüri Başkanlığını Nurhan Uslu’nun yaptığı Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl, 25 Kasım Dünyada Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamı etkinlikleri çerçevesinde organize ediliyor.

Tiyatro Gazetesi, ödül törenini bu önemli haftaya taşıyarak, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Törende, kadınlarla ilgili her alanda yaşanılan aymazlıklara dur demek, seslerine ses olmak ve farkındalık yaratmak düşüncesi çerçevesinde bütün ödüller, kadın sanatçılara takdim edilecek.

Bu konuda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını dile getiren Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu, “Evde, işyerinde, sokakta, sahnede, setlerde, kısacası yaşamın her alanında maruz kalınan haksızlıklara karşı, kadınların attıkları çığlıkları yükseltmek, tacizlere, cinayetlere dur demek, erkek egemen anlayışa karşı verilen mücadelede köprü olmak istedik. Sanatçılar toplumun aydınlık yüzüdür. Kadınların daha dik durması için, Tiyatro Gazetesi bu yıl ödüllerini kadınlara ayırdı” dedi.

Yaşam boyu onur ödülleri

Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl usta kadın sanatçılara ve yazarlara verilecek. Bu bağlamda Gülriz Sururi, Suna Keskin, Ayşen Guruda ve Zeynep Oral'a tiyatro sanatına verdikleri emekler ve kattıkları değer için “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edilecek. En İyi Yazar Ödülü “Ev Yapımı Eylem” adlı oyunuyla Şenay Tanrıvermiş’e verilirken, Anadolu Ödülü ise bu yıl, Gülçin Üstüntaş’a verilecek. Bunun yanı sıra Diyarbakır ve Mardin dahil olmak üzere ülkemizde tiyatro sanatına emek vermiş pek çok kadın tiyatro sanatçısı İstanbul’da buluşup ödüllerini alacak.

Yılın tiyatro kadın sanatçıları

Yılın Tiyatro Kadın Sanatçısı Ödülü bu yıl iki değerli isme takdim edilecek. Ödüller, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş'ın, Bursa ve Adana’da gerçekleştirdikleri üstün performansları nedeniyle belirlendi. Bursa Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ve Adana Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali Genel Sanat Yönetmenliğini gerçekleştiren Arzu Tan Bayraktutan ve Sevinç Gediktaş, Yılın Tiyatro Kadını Ödülü’nü İstanbul’da alacak.

Yılın en iyi projesi

5. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu’nun ödül sahiplerini kadın adaylar olarak belirlediği tema kapsamında, Devlet Tiyatroları Projesi olan “12 Kadın Oyun yazarı - 12 Kadın Yönetmen” girişimi “Yılın En İyi Projesi” olarak değerlendirerek ödüle layık görüldü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un göreve gelir gelmez başlattığı bu proje, Yılın En İyi Projesi olarak belirlendi.