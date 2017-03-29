Tiyatro eleştirmenlerinden ihraç edilen akademisyenlere onur ödülü

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB), 2017 yılının tiyatro ödüllerini açıkladı. Şubat ayında 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi DTCF'nden ihraç edilen akademisyenlere onur ödülü verildi.

Ragıp Ertuğrul, Handan Salta, Nalân Özübek, Tijen Savaşkan ve Filiz Elmas’tan oluşan yönetim kurulu, 2017 yılı TEB Ödülleri’ne değer görülen eser ve sanatçıları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde açıkladı. Birlik üyesi eleştirmen ve akademisyenlerin oylarıyla belirlenen ödüllerde; Yılın Oyunu 'Godot’yu Beklerken', Yılın Kadın Oyuncuları Tilbe Saran ve Nergis Öztürk, Yılın Erkek Oyuncusu Tolga İskit, Yılın Yerli Oyun Yazarı Murat Mahmutyazıcıoğlu olarak belirlendi. TEB Özel Ödülü "Şatonun Altında" performansı ile Fiziksel Tiyatro Araştırmaları grubuna verildi.

En iyi kadın oyuncular Tilbe Saran ile Nergis Öztürk seçildi

Stüdyo Oyuncuları’nın, Şahika Tekand’ın sahneye koyduğu, ilk olarak 2016 İstanbul Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşan "Godot’yu Beklerken", Yılın Oyunu Ödülü’ne layık görüldü. Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü’ne bu yıl iki başarılı oyuncu, Tiyatro Pera’nın “Vanya, Sonya, Maşa ve Spike” oyunundaki rolüyle Tilbe Saran ve Tiyatro İN’in “Akciğer” oyunundaki rolüyle Nergis Öztürk değer görüldü.

Yolcu Tiyatro’nun “Joko’nun Doğum Günü” isimli oyunundaki performansıyla Tolga İskit, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’ne eleştirmenlerin çoğunun oyunu alarak layık görüldü. Yılın Yerli Oyun Yazarı “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunuyla Murat Mahmutyazıcıoğlu olarak belirlendi. Fiziksel Tiyatro Araştırmaları da “Şatonun Altında” performansı ile TEB Özel Ödülü’ne layık görüldü.

DTCF'ye onur ödülü

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nün gelişimi için emek veren ve tiyatro sanatına benzersiz katkılar sağlayan Prof. Dr. Sevda Şener, Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. Nurhan Karadağ, Turgut Özakman, Güngör Dilmen, Ergin Orbey, Prof. Dr. Sevinç Sokullu, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’den aldıkları bayrağı, eğitim disiplinlerinden taviz vermeden, kendilerini akademik çalışmalara adayan ve barış girişimlerinden dolayı KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Dr. Selda Öndül, Prof. Dr. Tülin Sağlam, Prof. Dr. Beliz Güçbilmez, Prof. Dr. Süreyya Karacabey, Dr. Elif Çongur, Araştırma Görevlileri Ceren Özcan ve Şamil Yılmaz’la varlığını sürdürecek olan Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü, TEB 2016 Onur Ödülü’ne layık görüldü.

TEB Ankara Onur ödülü Özdemir Nutku'ya

TEB Ankara Temsilciliği de 2016-2017 tiyatro sezonu Ankara TEB Ödülleri kapsamında Yılın Kadın Oyuncu Ödülü’nün Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Özen Yula’nın yazıp yönettiği “Gayri Resmi Hurrem”deki rolüyle İpek Atagün Gezener'e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Erdinç Doğan'ın Dostoyevski’den uyarlayıp sahneye koyduğu “Yeraltından Notlar” isimli oyundaki güçlü, başarılı, yetkin oyunculuğu nedeniyle Murat Çıdamlı’ya ve Onur Ödülü’nün tiyatro alanına uzun yıllar sonsuz bir inanç ve enerjiyle sağladığı akademik ve sanatsal katkı nedeniyle Prof. Dr. Özdemir Nutku’ya verilmesini kararlaştırdı.

Bu yıl 26. kez verilecek TEB Ödülleri, 21 Nisan 2017 Cuma günü İstanbul’da Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacak törenle, Ankara Ödülleri ise sezon sonunda Ankara’da sahiplerine takdim edilecek.