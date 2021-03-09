Tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Yaşar İlksavaş hayata veda etti

Tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Yaşar İlksavaş 72 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyesi olan Yaşar İlksavaş, 2013 yılından bu yana Diren Sanat’ta eleştiri yazıları yazıyordu.

İlksavaş, uzun yıllar pek çok gazete ve dergide tiyatro eleştirileri kaleme almış ve farklı yayınevlerinden 50’ye yakın kitabın çevirisine imza atmıştı.

İlkyavaş'ın vefatı tiyatro camiasında da büyük üzüntü yarattı.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği yayımladığı taziye mesajında "Tiyatro ve edebiyat çevresine entelektüel ve zarif kişiliğiyle damgasını vuran değerli çevirmen ve eleştirmen, üyemiz Yaşar İlksavaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi

Yaşar İlksavaş kimdir?

Yaşar İlksavaş, Galatasaray Üniversitesi yıllarında tiyatro ve kitap eleştirileriyle denemeler yazmaya başladı. Sonra yalnızca tiyatro eleştirileri yazmayı sürdürdü. Yine üniversite yıllarında başladığı çevirmenliği de hiç bırakmadı ve 2000 yılında emekli olduktan sonra çeviriye ağırlık verdi. Yeni Gazete, Hürriyet, Dünya, Hürgün, Yeni Ortam, Gazette 13, Son Saat gazetelerinde tiyatro ve kitap eleştirileri, Cumhuriyet gazetesinde derleme ve derleme çevirileri yayınlandı. Hürriyet Gösteri, Tempo, Papirüs, Yeni Dergi, Yeni Ufuklar, Oluşum, Yeni İş Dünyası, Çağdaş Sanat, Aylık, Best, Downtown dergilerinde 1970’den bu yana tiyatro eleştirileri ve diğer yazıları yayınlandı. De Yayınevi, Can Yayınları, Gelişim Yayınları, Bilgi Kitabevi, Kelebek yayınları, Altın Kitaplar, Doğan Kitap, Everest ve Oğlak yayınlarında elliye yakın çevirisi çıktı.