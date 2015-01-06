Tiyatro Dünyası Oyuncuları ile 'Olacak Şey Değil'

İşini kaybeden bir adamın bunu gizlemek için yaptığı girişimler ile işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirmesini anlatan komedi türündeki 'Olacak Şey Değil' 2 Ocak'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Michael Cooney’nin yazdığı Haldun Dormen’in çevirdiği ve Can Törtop'un yönettiği 'Olacak Şey Değil'in başrollerinde Berke Hürcan, Can Törtop ve Ümmühan Kıldiş oynuyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

İki yıl önce işinden atılan Eric Swan (Berke Hürcan) bunu karısı Linda'ya (Ümmühan Kıldiş) söyleyemez. Yeni bir iş bulmak yerine eski kiracısına gönderilen işsizlik çeklerini almaya başlar. İki yıl içinde sosyal sigortalara sahte belgeler ve hayali isimler göndererek pek çok bölümden para alır. Ayrıca gönderilen sağlık ürünlerini de ihtiyar George Amcası (Ferhat Balaban) aracılığıyla satmaktadır. Saf komşusu Norman (Can Törtop) ise kendi adına uydurulan belgeler ve hastalıklardan habersiz evlilik planları yapmaktadır. Ancak eve gelen bir müfettiş (Bülent Keser) ile işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.



Ocak 2015 oyun programı şöyle:

2 Ocak 2014 Cuma - 20:30 – Akatlar Kültür Merkezi

9 Ocak 2014 Cuma - 20:30 - Duru Tiyatro (Kadıköy)

23 Ocak 2014 Cuma - 20:30 - Duru Tiyatro (Kadıköy)

30 Ocak 2014 Cuma - 20:30 – Profilo AVM



'Olacak Şey Değil'in biletleri gişeden veya MyBilet'ten temin edilebilir.