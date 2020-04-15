Tivibu'nun sinema kanalları bir ay boyunca ücretsiz

Türk Telekom, IPTV hizmeti Tivibu için yeni bir kampanya başlattı. 15 Mayıs'a kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında tüketiciler, Tivibu bünyesinde hizmet veren 5 sinema kanalına tamamen ücretsiz olarak erişebilecekler.



Türk Telekom'un yeni kampanyası, Tivibu bünyesinde hizmet veren 5 sinema kanalını içeriyor. Kampanya kapsamında tüketiciler, 15 Mayıs'a kadar bu 5 sinema kanalını, paketlerinden bağımsız olarak ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.



Tüketiciler, bir ay boyunca ücretsiz olarak sunulan bu kanallara HD görüntü kalitesi ile ulaşabilecekler. Kampanya, Tivibu Go uygulamasında da geçerli olacak.

Türk Telekom'un başlattığı Tivibu kampanyası, Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 isimli kanalları içeriyor.



Bu kanallarda gün boyunca çeşitli filmler izleyenlere sunuluyor. Ayrıca tüketiciler, kaçırdıkları filmleri 2 saat sonra, söz konusu kanalların 2'li versiyonları üzerinden izleyebilecekler.