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Sağlık

Titanyum tozundan kemik üretiliyor

Almanya'da lazer tekniği ile insan vücuduna uyum sağlayan, uzun ömürlü ‘titan kemik’ üretilecek

12 Şubat 2013 11:44

Lazer tekniği ile insan vücuduna daha iyi uyum sağlayan, uzun ömürlü ‘titan kemik’ üretilecek. Alman bilim insanlarının hedefi kısa sürede yıpranan protezlerin yerini alacak dayanıklı suni kemik üretmek.

Almanya'da yılda 200 bin hastaya yapay kalça eklemi takılıyor. Ancak protezler kısa sürede zedeleniyor. 2012 sonunda başlatılan bir proje ile Mecklenburglu bilim insanları titandan suni kemik üretimi üzerinde çalışıyor. 18 ay sürecek araştırma projesinde gerçeğine yakın formda metalden kemik üretilecek.

Wismar Polimer Teknolojileri Enstitüsü'nün prototip olarak titanyum tozundan ürettiği kalça kemiğinin özelliği gerçeği gibi yumuşak ve esnek olması. Protezin sağlıklı kemiğe daha iyi uyum sağlayabileceğine dikkat çeken bilim insanları bu sayede protezin değiştirilme zamanının da uzayacağını belirtiyor. Titanyum tozundan üretilen kemiğin üç ila dört yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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