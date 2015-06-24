Titanik filminin de bestecisi James Horner, yaşamını yitirdi

Çoğunluğu popüler Amerikan sinemasında olmak üzere, beyazperdede 150’nin üzerinde filmin besteciliği ve orkestra şefliğini yapmış iki Oscar ödüllü sanatçı James Horner, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’in haberine göre ünlü besteci ve şefin, önceki gün ABD’nin Kaliforniya eyaleti Santa Barbara kentinde havalandığı iki kişilik uçağın kaza sonucu düşmesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sanatçının ölümü üzerine Twitter üzerinden taziye mesajlarını bildiren yönetmen Ron Howard, Horner ile yedi ayrı filmde işbirliği yaptıklarını ve kendisinin harika bir dost ve ortak olduğunu söyleyerek, ‘Kalbim sevenleriyle birlikte acıyor’ ifadesini kullandı.

Adı Hollywood ile özdeşleşen ve yaptığı işi bir sanat olarak kabul eden Horner’ın ölümü üzerine başta aktör, yönetmen Russell Crowe ve oyuncu Seth McFarlane ile Kirstie Alley olmak üzere, pek çok sanatçı da üzüntülerini sosyal medya aracılığı ile dünyayla paylaştı. James Horner, ilk Oscar ödülünü James Cameron’ın yönettiği tarihsel drama ‘Titanik’te Celine Dion tarafından seslendirilen ‘My Heart Will Go On’ parçasıyla kazanmıştı.

Kariyeri boyunca bu ödüle altı defa aday gösterilen sanatçı, aralarında ‘Avatar’, ‘Cesur Yürek’, ‘Apollo 13’, ‘Akıl Oyunları’, ‘Jumanji’, ‘Bobby Fischer’i Ararken’ ve ‘Düşler Tarlası’ da olmak üzere onlarca tanıdık filmin bestesine imza attı. Bir Altın Küre ödülü de alan sanatçı, son olarak 2009 tarihli ‘Avatar’ ile Oscar’a aday gösterilmişti.

Müzik kariyerine beş yaşında piyano çalarak başlayan Horner, Londra'daki Royal College of Music'de eğitim gördü. 1970'li yıllarda Güney Kaliforniya Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde müzik kompozisyonu ve teorisi üzerine doktorasını tamamladı.

Titanic'in o ünlü bestesi