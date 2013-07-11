Tiryakiler, TOKİ'nin 'sigarasız apartmanlarını' satın alamayacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sigaradan rahatsız olan bireyler için "Sigarasız Konut Projesi"ni uygulamaya koyuyor. TOKİ ile Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği arasında imzalanan protokolle öncelikle nüfusu 40 binin altındaki yerleşim birimlerinde inşa edilecek sosyal nitelikli konut projelerinin sözleşmelerine "sigarasız blok maddesi" eklenecek. TOKİ, büyükşehirlerde de konut projelerine yeşil bloklar eklenebileceğine dair ibareleri satış duyurularına dâhil edecek.

'Uluslararası örneklere bakılacak'

İmzalanan protokolde, her iki kurum arasında yapılan görüşmelere istinaden tarafların Sigarasız Konut Projesi konusunda işbirliğini geliştirmeye karar verdikleri vurgulandı. Bu kapsamda, TOKİ'nin Türkiye genelindeki toplu konut projelerinde, konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde, "uluslararası düzeyde mevcut benzer örnekler de göz önünde bulundurularak" uygulama yönünde işbirliğine varıldı. Protokolde, "TOKİ'nin uygulamalarında yeni fikir ve projeleri geliştirme ve süreçleri iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği ile tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılması konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öncelik küçük yerleşim birimlerinde

Proje, öncelikle nüfusu 40 binin altındaki yerleşim birimlerine yönelik sosyal nitelikli konut projelerinde uygulanacak. TOKİ, ön talep toplama çalışmalarının içeriğine "sigarasız blok" ile ilgili önerisini de ekleyecek. Bu öneriye vatandaşların görüşü ve ilgisi değerlendirilerek, yeterli sayının toplanmasını takiben çalışmalar planlanacak. Talep sürecinde tespitlerin ardından uygulamanın hayata geçirilmesi yönünde dernekçe hazırlanan protokol hükümleri değerlendirilecek. Bu hükümlerin, TOKİ'nin konut satış koşulları ve satış yönetmeliğiyle Gayrimenkul Satış Sözleşmelerine uygunluğu sağlanacak.

Büyükşehirlerde de test edilecek

Büyük kentlerde, orta ve orta üst gelir gruplarına yönelik konut projelerinde de uygulamaya duyulacak ilgiyi test etmek amacıyla yeşil bloklar eklenebileceğine dair ibarelerin satış duyurularına eklenmesi öngörülüyor. Sigarasız Konut Projesi'nin büyük kentlerdeki söz konusu projelerle hayata geçirilmesinin, bu projeye ilişkin kamuoyu oluşturulması anlamında daha faydalı olacağı değerlendiriliyor.