Tiryaki erkeklerin baba olması zor!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Hassa, günde bir paketten fazla sigara içen erkeklerin, eşlerinin hamile kalma ihtimalinin 5'te bir oranında olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Hassa, AA muhabirine, kadın ve erkeklerde fazla miktarda sigara tüketiminin, ciddi oranda kısırlığa yol açabileceğine dikkat çekti.

Hassa, sigara tiryakiliğinin, kadın ve erkeklerde “infertilite” diye bilinen kısırlığa neden olabildiğini belirterek, kadınlarda kısırlık nedenlerinin bazılarının, kişinin kendi kendisini kontrol etmesiyle düzenlenebileceğini ifade etti.

Hassa, kadınların kısırlığa maruz kalmaması için, eğer kullanıyorsa sigarayı bırakması gerektiğini vurgulayarak şu şekilde devam etti:



'Sigara, yumurtalık rezervlerini azaltan önemli bir faktör'



“Sigara içimi, yumurtalık rezervlerini azaltan önemli bir faktördür. Sigara içmeyen kadınlar, Türkiye koşullarında 48-50 yaşlarında tümüyle yumurtalık fonksiyonlarını (hormon yapımı ve yumurtlama) kaybedecek ve menopozal döneme girecekken sigara içen kadınlarda bu durum 2-3 yıl kadar öne çekilmektedir.

Doğurganlık çağında sigara içimiyle yumurtalık gücünde azalma olması, o kişinin telafisi çok zor bir akıbetle karşılaşması anlamına gelir.”



'ABD'de tiryaki çiftlerin tüp bebek masrafları karşılanmıyor'



Hassa, yoğun sigara tüketiminin, bebek sahibi olmak isteyen kadınları olduğu kadar baba olmak isteyen erkekleri de olumsuz etkilediği bilgisine dikkat çekti.

Yoğun sigara tüketen erkeklerde, sperm değerlerinde hareket ve şekil bozukluklarına daha çok rastlandığına işaret eden Hassa, “Günde bir paketten fazla sigara içen erkeklerin eşlerinin hamile kalma ihtimali, fonksiyonları normal olsa da 5'te bir oranındadır” dedi.

Hassa, bebek sahibi olamayan çiftlerin, tüp bebek tedavisine yöneldiğini dile getirerek, Türkiye'de tüp bebek uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında karşılandığını belirtti.

ABD'de bazı özel sigorta şirketlerinin, sigara kullanıcısı çiftlerin tüp bebek tedavi masraflarına destek vermediğini anlatan Hassa, sigara tüketen ve bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin bu alışkanlıktan vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.