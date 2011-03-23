Tırnakları ojeli, başsız erkek cesedi bulundu

T24 - İzmir Aliağa’da başı bulunmayan, bacakları ile vücudu birbirinden ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin göğüs bölümünde sutyen, parmaklarında da oje olduğu tespit edildi



Aliağa-Yeni Foça karayolu üzerinde, demir çelik fabrikaları bölgesindeki telefon hatlarının yer altına alınması işinde çalışan işçiler, önceki akşam saatlerinde bölgede battaniyeye sarılı üstü telle bağlanmış bir cisim olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bomba imha ekibinin, ‘Vezir’ adlı patlayıcı maddeye duyarlı köpeğin de katılımıyla yürüttüğü çalışmanın ardından battaniyeden, çöp torbası içine konulmuş ve tül perdeyle sarılmış vaziyette, başı bulunmayan, bacakları ile vücudu birbirinden ayrılmış erkek cesedi çıktı. Cesedin göğüs bölümünde sutyen, parmaklarında da oje olduğu tespit edildi. Kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





Maltepe’de kadın cesedi



Maltepe’de yalnız yaşayan Fatma Karataş (43) ölü bulundu. Başıbüyük Mahallesi Fikir Çıkmazı Sokak’taki 3 katlı bir evin üst katında yaşayan Fatma Karataş’ı kira almak için eve gelen ev sahibi Selahattin Kuşkaya buldu. Yedek anahtarla kapıyı açtığında yorgana sarılı cesetle karşılaşan Kuşkaya, polise haber verdi. Kadının 25 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.







