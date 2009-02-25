Tırnak batmalarına dikkat!

Küçük bir sorun olarak başlayan, ancak tedavi edilmediğinde cerrahi müdahaleye kadar gidebilen tırnak batmalarına günlük hayatta yapılan bazı hataların neden olduğu bildirildi. Uzmanlar, tırnak kesiminde dikkat edilecek birkaç önemli nokta ile tırnak batması sorununun önüne geçilebileceğini belirtiyor.



Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, ağrı, şişlik ve ikincil enfeksiyon gibi tablolara yol açabilen tırnak batmasının, en sık ayak birinci parmak tırnaklarında görüldüğünü söyledi. Acay, genetik eğilim, aşırı terleme, terlemeyi artıran faktörler, sentetik, solumayan ayakkabılar, dar ve darbe oluşturan ayakkabılar tırnak batmasının en sık rastlanan nedenleri olduğunu vurguladı.



Acay, kadınlarda topuklu ve sivri burunlu, erkeklerde sert ve sivri burunlu ayakkabılar ile yapılan uzun yürüyüşler ve spor, tırnakların yanlış kesilmesine dikkat çekti. Tırnakların düz yerine U şeklinde, içe doğru kesilmesi, yan kenarlarının testere şeklinde düzensiz kesilmesi, kısa kesilmesi, tırnak kenarlarının koparılması gibi nedenlerin tırnak batmasına yol açabileceğini anımsatan Acay, tedavi süreciyle ilgili şunları dile getirdi:



"Kısa süreli vakalarda, öncelikle bölgesel kurutucular, antibiyotikli kremler, gerektiğinde ağızdan antibiyotik gibi ilaçla tedavi yöntemleri deneniyor. Bazı tırnak mantarı olgularında da tırnakta batma olabiliyor. Bu durum farklı ilaç kullanımı gerektirebiliyor. Bu tedavilerle yanıt alınamadığında, oluşan rahatsızlığın boyutuna göre, kimyasal koterizasyon, elektrokoterizasyon, krioterapi, tırnak yatağı cerrahisi (tırnak yatağı revizyonu, kısmi tırnak cerrahisi) uygulanabiliyor. Uzun süreli vakalarda cerrahi yöntemler öncelikle tercih ediliyor."



Acay, tırnak batmasını engellemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Ayağı sıkmayan, darbe oluşturmayan, alçak topuklu, olabildiğince yumuşak, hava döngüsüne izin veren ayakkabılar seçilmeli. Tırnak uçları düz, yan kenarlara aşırı girmeden, hafifçe ovalleştirerek kesilmeli. Bu yolla yan kenarların düzensizleşmesine izin verilmemeli.



Tırnak kenarları kesinlikle koparılmamalı. Sentetik olmayan, hava döngüsüne izin veren ayakkabılar seçilmeli. Pamuklu çorap giyilmeli, ayak yıkandıktan ve uzun su içi aktivitelerden sonra iyi kurulanmalı. Temiz, steril şartlarda pedikür uygulanmalı. Tırnak çevresinde hafif bir kızarma, hassasiyet olduğunda, basit bir nemlendirici kullanılmalı. Yakınmalar artınca bir deri hastalıkları uzmanı ile görüşülmeli."

