TIR şoförü Malik Yılmaz Hatay Belediyesi'nde işe başladı

TIR şoförlüğü yaparken sosyal medyada "Beni virüs değil, beni senin bu düzenin öldürür" dedikten sonra gözaltına alınan ve o günden sonra iş bulamayan Malik Baran Yılmaz , bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden gelen telefonla işe girişinin yapıldığını öğrendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrılarına, sosyal medyadan "Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" sözleriyle tepki gösterdikten sonra gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, işinden atılmış ve 8 ay boyunca da iş bulamamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatılması için talimat verdiği Yılmaz, güvenlik soruşturması sonuçlanmadığı için işe başlayamıyordu.

"Dayanışma sayesinde işe girişim yapıldı"

Yılmaz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile işe giriş haberini verdi. Twitter hesabından bir video yayımlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç saniye önce çok güzel bir haber aldım. Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Güzel Mansur aradı. Belediyedeki işlemlerin tamamlandığını, sigortamın tamamlandığını ve birkaç gün içerisinde iş başı yapabileceğimi söyledi. Çok mutluyum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey sizin sayenizde oldu. Sağı solu arayarak, paylaşım yaparak mücadele verdiniz. Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Mehmet Mansur Güzel'e, Sayın Barış Atay'a çok teşekkür ediyorum. Dayanışma sayesinde, sizlerin sayesinde bugün işe girişim yapıldı. Bazıları kötülük yaparken bazıları iyilik yapmaya çalışıyor. Bu zor günleri dayanışma ile geçireceğiz. Kimse tehditle, korkuyla bize boyun eğdireceğini düşünmesin."