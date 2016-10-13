TIR dorsesinde 185 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Denizli'deki bir TIR'ın dorsesinde arama yapan polis ekipleri, üstüne dökülen kumla kamufle edilmeye çalışılan 185 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın fotoğrafının bulunduğu sigara paketlerinde "Murat Alamdar" yazdığı görüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan ÇETİN'in haberine göre, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye eşeklerle sokulan gümrük kaçağı sigaranın Denizli'ye getirileceğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü saat 01.00'de, Gümüşler Mahallesi'nde önlem aldı. Mahalleye giren TIR'ı bir süre takip eden ekipler ardından aracı durdurdu. Üzeri kumla örtülmüş dorsede, 185 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ardından TIR, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Necati Şaşmaz'ın fotoğrafının bulunduğu 'Murad Alamdar' markalı sigaraların imha edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.