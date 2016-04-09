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Cenaze aracıyla kaçak sigara sevkiyatı!

Araçta yapılan aramada 35 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

09 Nisan 2016 18:29

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Hakkâri karayolu Gürpınar mevkiinde yaptıkları kontroller sırasında durdurdukları cenaze aracından 35 bin 500 paket kaçak sigara çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda kaçak sigaranın il merkezine getirileceği ihbarı üzerine Van-Hakkâri karayolu Gürpınar mevkiinde araç kontrolü yaptı.

Ekipler, uygulama noktasına Başkale istikametinden tepe ışıkları yanarak yaklaşan ve üzerinde "cenaze nakil aracı" yazılı 27 FE 519 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 35 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla minibüse el konulurken, sürücü E.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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