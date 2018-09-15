Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - YKS tercihleri sonrasında açıkta kalan öğrenciler için ek yerleştirmeler dün başladı. Ayın 20’sine kadar devam edecek tercih sürecinde adaylar tercih ücretini 21 Eylül gece yarısına kadar yatırabilecek. Ek yerleştirme ile üniversiteye yerleşenlerin 1-5 Ekim arasında kesin kayıt yaptıracağını ifade eden Burak Kılanç, “Toplamda 890 bin kişi tercih yapma hakkı olduğu halde üniversiteli olamadı. Şimdi bunlar için ikinci bir fırsat doğmuş durumda.Tıpta bile 111 boş kontenjan var. Mezuna kalmayı düşünen öğrenciler dahi mutlaka kılavuza göz atsın. Belki de hiç düşünmedikleri yerlerin onlara denk geldiğini fark ederler” dedi.

Ek yerleştirme ile ilgili son durum hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, “2018 YKS’ye baktığımızda tercih hakkını kullanıp da açıkta kalan 350 bin kişi, hiç tercih yapmayan 540 bin kişi vardı. Toplamda 890 bin kişi tercih yapma hakkı olduğu halde üniversiteli olamadı. Şimdi bunlar için ikinci bir fırsat doğmuş durumda. ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme kılavuzuna göre şu anda 280 bin boş kontenjan, üniversiteli olamamış adayları bekliyor. Bunların 195 bini örgün eğitim programlarında, 85 bini de açık öğretim programlarında yer alıyor” dedi.

“BU YIL AÇIKTA KALAN KONTENJAN SAYISI ARTTI”

İlk yerleştirmeler açıklandığında üniversitelerdeki fakülte doluluk oranlarının düşük olduğunu ifade eden Kılanç, “Tam 90 bin kontenjan boş kalmıştı. Ön lisans kontenjanlarında ise yaklaşık 38 bin boşluk vardı. Fakülte kazanan her yüz öğrencinin 95’i, ön lisans kazanan her yüz öğrencinin ise 85’i kayıt yaptırmış. Böylelikle açıkta kalan kontenjan sayısı arttı” şeklinde konuştu.

“İŞLETME BÖLÜMLERİNDE 7 BİN 15 KONTENJAN BOŞ”

Türkiye genelindeki boş kontenjanlardan bazıları hakkında bilgi veren Kılanç, “Şu anda psikolojide bin 315, hukukta bin 283, rehberlik ve psikolojik danışmanlık 903 kontenjan öğrencilerini bekliyor. İşletmede 7 bin 15 kontenjan boş. Sayısal tarafta inşaat mühendisliği 2 bin 5, elektrik elektronik mühendisliğinde 2 bin 230, mimarlıkta bin 828 boş kontenjan var. Tıpta bile 111 boş kontenjan var” dedi.

“Mesela burada, tıbbı kazanan birinin neden gidip kayıt yaptırmadığını herkes merak ediyordur” diyen Kılanç, “Bu öğrenci yurt dışından da kabul almış ve onu tercih etmiş olabilir. Ya da bazı vakıf üniversitelerinde ücretli programlar çok yüksek geldiği için kayıt yaptırmamış olabilir. Hukuktan tıbba, mühendislikten öğretmenliğe pek çok alanda ek yerleştirme imkanları var” diye konuştu.

“ADAYLAR YANLIŞ TERCİH YAPTIĞINDAN ÖTÜRÜ AÇIKTA KALDI”

Bu yılki ek yerleştirmenin geçen yıllara göre daha da önem kazanmış durumda olduğunu dile getiren Kılanç, “Daha büyük fırsatlar sunuyor çünkü geçen seneye kadar YGS-LYS sistemi vardı, bu sene YKS sistemi ilk defa uygulandı. Bu sebeple tercih döneminde bir karmaşa yaşandı, bilgi kirliliği oldu. Dolayısıyla pek çok üniversiteli olmak isteyen kişi, yanlış tercih yaptığından ötürü açıkta kaldı. Ek yerleştirmedeki bu boş kontenjanlar, açıkta kalanlar için daha fazla önem ifade etmeye başladı” dedi.

Yanlış tercih yapıp da iyi puanlarla açıkta kalan veya yerleşemeyeceğini düşündüğü için tercih yapmayan pek çok öğrencinin şimdi bir okula yerleşebileceğine dikkat çeken Kılanç, adayların mutlaka kılavuza göz atması gerektiğini ifade etti.

“BİR REHBER ÖĞRETMENLE BERABER TERCİH YAPIN”

Öğrencilerin mutlaka bir rehber öğretmenle beraber tercih yapmasında fayda olduğunu dile getiren Kılanç,”Mezun oldukları okullara gidebilirler. Milli eğitim müdürlüklerinin ve belediyelerin çeşitli merkezleri var, buralardan yardım alabilirler” dedi.

“BU YERLEŞTİRMEDE ARTIK PUANLARA BAKIN”

Bu noktada dikkat edilmesi gereken temel bir kural olduğunu ifade eden Kılanç, “Biz yerleştirmelerde ‘puana bakmayın, başarı sırasına bakın’ deriz ama şu anda puanlar belli olduğundan dolayı artık puanlara bakın diyoruz. Kılavuzda gördüğü taban puanının üzerinde bir puanı var ise aday orayı tercih edebilir. Ama kılavuzda bir bölümün taban puanı gözükmüyor ise orası ilk yerleştirmede zaten tamamen dolmadığı için taban puanı oluşmadı demektir. Adayın puanı eğer baraj puanını geçiyorsa burayı tercih etme ve yerleşme hakkı var. Baraj puanları da fakültelerde 180, ön lisans programlarında 150’dir” şeklinde konuştu.

“KILAVUZU ESAS ALMAK GEREKİYOR”

Ek yerleştirme döneminde ÖSYM’nin son kılavuzu esas almak gerektiğine dikkat çeken Kılanç, konuşmasına şöyle devam etti:

“ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladığında hemen ertesi gün bölümlerin tavan ve taban puanlarını ilan etmişti. Buradaki taban puanlar oraya yerleşen son kişinin puanıydı. Ama bölüm tam dolmadıysa yani taban puanı oluşmadıysa, örneğin 20 kişilik kontenjandan sadece 7 kişi yerleştiyse, ÖSYM bu yedinci kişinin puanını vermişti. Eğer bir aday veya rehber öğretmen, ÖSYM’nin ilk yerleştirme sonrasında açıklamış olduğu bu puanlara bakarak tercih yapmaya kalkarsa açıkçası pek çok fırsatı tepmiş olur. Çünkü kılavuzu esas almak gerekir.

Bazı bölümler için taban başarı sırası şartı gerekiyor. Örneğin mühendislikler ve öğretmenlikler için ilk 300 binde, mimarlıklar için ilk 250 binde, tıp için ilk 50 binde, hukuk için 190 binde olmanız gerekiyor. Bu başarı sıralamaları ilk yerleştirmede olduğu gibi bu ek yerleştirmede de geçerli”.

“YATAY GEÇİŞ İÇİN BU PUANLAR BİR KOZDUR”

Son yıllarda yatay geçiş imkanlarının arttığını dile getiren Kılanç, “Sizin üniversiteye girdiğiniz yıl almış olduğunuz puanlar, öğrencilik yaşantınız boyunca yatay geçiş yapmayla ilgili elinizde bir kozdur. Bu puanı kullanabilmek adına şu anda üniversiteli olmak anlamlı olabilir” dedi.

“MEZUNA KALMAK İSTİYORSANIZ BİLE MUTLAKA KILAVUZA BAKIN”

“Pek çok aday ek yerleştirmeyle üniversiteli olmak ve mezuna kalmak arasında kararsız kalmış durumda” diyen Kılanç, “2019 YKS ikinci defa uygulanmış olacağı için gerek sınavlarda gerekse tercihlerde adaylar önlerini daha net görecekler. Eğer öğrenciler mezuna kalıp 2019’da üniversiteli olmayı düşünüyorsa bu yıla oranla daha net bir ortamda tercih yapacağını ön görebilir. Lakin bu sene de belirsizliğin ortaya çıkarttığı bir takım önemli fırsatlar bu ek yerleştirmede değerlendirilebilir. Adaylar kılavuza bakmamak gibi bir hataya düşmemeli. Tercih robotlarına baksınlar ve puanlarının nereye yettiğini görsünler. Belki de hiç düşünmedikleri yerlerin onlara denk geldiğini fark ederler” şeklinde konuştu.

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