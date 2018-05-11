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Eğitim

Tıp Fakültesini bölüm birincisi olarak bitiren engelli öğrenciye büyük alkış

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini bölüm birincisi olarak bitiren bedensel engelli Sare Aydın (26), tekerlekli sandalyesi ile mezuniyet belgesi almak için geldiği kürsüde büyük alkış aldı

11 Mayıs 2018 23:08

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini bölüm birincisi olarak bitiren bedensel engelli Sare Aydın (26), tekerlekli sandalyesi ile mezuniyet belgesi almak için geldiği kürsüde büyük alkış aldı.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla \'mezuniyet töreni\' düzenlendi. Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu\'nda yapılan törene Tokat Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü,  öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Rektör Prof.Dr. Mustafa Şahin yaptı. Üniversite hakkında bilgiler veren Prof.Dr. Şahin, 26 yılda 70 bin öğrencinin mezun olduğunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise 5 bin öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Şahin, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra bulundukları fakülteleri ve yüksekokulları dereceyle bitiren öğrenciler, il protokolü tarafından ödüllendirildi.
SAHNEDE BÜYÜK ALKIŞ
Tokat\'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Anadolu Lisesi\'nden 2012 yılında mezun olan doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni 6 yıllık eğitim ve öğretim dönemini birincilikle bitirdi. Düzenlenen mezuniyet törenine katılan Aydın’ın sahneye çıkması için engelli rampası hazırlandı. Birincilik ödülünü almak için sahneye çıktığı anda Aydın törene katılanlar ve öğrenciler tarafından büyük alkış aldı. Mezuniyet belgesini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu’ndan alan Aydın, çok mutlu olduğunu söyledi.
Program sonrası ise öğrenciler müzik eşliğinde havaya keplerini atarak mezuniyet coşkusunu  yaşadı.

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