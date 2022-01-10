TİP Başkanı Erkan Baş: Hedefimiz üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy almak; HDP'ye teklifimizi sunduk

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Hedefimiz, üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy alarak parlamentoda grup kurmak. HDP'ye bu yöndeki teklifimizi sunduk, cevap bekliyoruz" dedi.

Erkan Baş ve TİP milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de gazetecilerle buluştu. Milletvekilleri soruları yanıtlayarak, gündemdeki siyasi tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Baş, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz" ifadelerini kullandı.

Artı Gerçek'in haberine göre TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklamaları şöyle:

"Partimizin açık eşcinsel kimlikli milletvekili adayı olacak"

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek veririz. Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşanmamalı. Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni referanduma götürecek bir aday olmalı. Biz o koltuğu 'yakmak' istiyoruz. Partimizin açık eşcinsel kimlikli milletvekili adayı olacak. Bu adayın kim olacağına LGBTİ+ örgütleri, platformları karar verecek"

"Önümüzdeki dönem parlamentosu bir nevi kurucu bir görev üstlenecek"

“Halk İttifakı, üçüncü ittifak ve onun içerisinde sosyalist bir kuvvet öne çıktıkça CHP’nin de ona göre bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem parlamentosu bir nevi kurucu bir görev üstlenecek ve TİP, daha önce temsil edilmeyen kesimleri orada temsil edecek, hedefimiz bu. Önümüzdeki dönemin ana muhalefeti olmak istiyoruz. İttifak meselesinde sol içi bir tartışmaya girmeyeceğiz. Çağrımız şudur: Seçime girme hakkı olan bütün partiler, kendi listeleriyle bu ittifakın çatısı altında buluşmalı. Gerginlik artırmayacağız ama korku politikalarına da teslim olmayacağız. İktidar, koltuğunu korumanın en önemli yolu olarak toplumu sindirmeyi görüyor. İktidarın solcuları en çok vurduğu yer inanç ve ahlak meselesi. Ama bizim kimseyi dini inancı sebebiyle dışlamamız veya parti üyeliğini engellememiz söz konusu olamaz. En basiti Konya örgütümüze bakalım, il binasının açılışına gittiğimde yaklaşık 50 üyemizin 20’sinin başörtülü kadınlardan oluştuğunu gördük.”

"Sandık güvenliği hareketi başlatıldı"

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, sandık güvenliğini çok önemsediklerini ve çok fazla insan gücüne ihtiyaç olacağını belirtirken, “Diğer siyasi partiler ve sendikalarla beraber hareket edilecek bir sandık güvenliği hareketi başlatıldı, biz de bunun içindeyiz. TİP olarak önceki seçimlerde olduğu gibi seçim güvenliği konusunda diğer siyasi partilerle hareket edecek ve tüm gücümüzle sandıkları korumak için çaba harcayacağız” dedi.

"Evet gidecekler, gidebileceklerinin kanıtı ortada"

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise seçim döneminde bir sertleşmenin olacağını, HDP’nin ya da başka partilerin kapatılması gibi şeylerin gündemde olduğunu ancak Türkiye Barolar Birliği seçiminde Metin Feyzioğlu’nun kaybetmesi gibi bir örneğin de bulunduğunu hatırlatarak, “Kenetlenildiğinde tek adamların nasıl gidebildiğini çok yakın zamanda baro seçimlerinde gördük. Aynı İBB seçiminde olduğu gibi genel seçimde de birçok hilenin ve baskının olacağını düşünüyorum ama şu da bir gerçek: Evet gidecekler, gidebileceklerinin kanıtı ortada” dedi.