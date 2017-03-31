Tinder’dan büyük yenilik

Tinder'ın resmi bloğundan yapılan kendi açıklamasında şirket, Tinder Online adındaki yeni web versiyonunu yayına alacaklarını ve yeni açılan pazarların ihtiyacını karşılayabilmek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre telefonlarında yeterli veri depolama alanı bulamayan ya da limitli veri kullanım hakkı olan kullanıcılar, Tinder'ın görüntü ağırlıklı tasarımını kullanmakta güçlük çekiyorlardı. Bununla birlikte, şirket her ne kadar etik olmadığının altını çizse de sınıfta ya da iş yerinde olmak zorunda kalan insanlar için böyle bir fikir üretmiş ve iş yerinde nasıl anılmak istediğini tamamen kullanıcının kendisine bırakmış.

Masaüstüne yönelme kararının ardından Tinder, günümüz kültüründe kendine yer bulan "sağa" ya da "sola" kaydırma işleminin bilgisayarlarda geçerli olamayacığını da belirtti. Mouse yardımıyla karşınıza çıkan kişinin kartını sürüklemeniz gereken yeni masaüstü versiyonda, telefonla aynı kullanım alanları bulunmayabileceğinin de altı çiziliyor.

Test aşamasında

Tinder'ın ürün yöneticisi Brian Norgard'ın yaptığı açıklamada "Tinder'ı, akıllı telefonlarda güzel yapan özellikleri, onu masaüstünde aşağıya çekebilir ya da tam tersi de olabilir." diye konuştu. Tinder henüz web versiyonunu, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İtalya, Meksika, Filipinler ve İsveç'te test ediyor fakat ileride dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.