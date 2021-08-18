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Bilim / Teknoloji

Tinder'dan yeni özellik: Kimlik doğrulama

Tinder, getirdiği kimlik doğrulama özelliği ile daha güvenilir sohbetler yaratmayı amaçlıyor.

18 Ağustos 2021 10:43

Arkadaşlık uygulaması Tinder, kullanıcıların hesaplarını doğrulayabileceği bir “kimlik doğrulama” özelliğinin getirildiğini duyurdu. 

Tinder, diğer uygulamalarda görülen kimlik doğrulama özelliğini kullanıma sunmaya başlayacak. Bu doğrulama, devlet tarafından verilen kimlik kartı, pasaport ve ehliyet gibi belgelerle yapılabilecek.

Tinder, kimlik doğrulama özelliğini Japonya’da 2019’dan beri kullanıyordu. Yapılan yeni açıklamalara göre de şimdi bu özellik dünya çapında kullanılmaya başlanacak. Özelliğin “gönüllü” olarak kullanıma başlanacağı da açıklamalar arasında yer aldı.

Tinder’dan Rory Kozoll’un yaptığı basın açıklamasında, “Bu özelliğin, uygulamanın kullanımı açısından oluşturabileceği faydaları görmeyi umuyoruz. Tinder’da mümkün olduğunca çok kişinin doğrulandığı günü de sabırsızlıkla beklediğimizi söyleyebilirim” ifadeleri kullanıldı.

 

 

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