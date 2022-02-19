"Tinder Avcısı" para karşılığı video çekmeye başladı

Tinder Avcısı "Simon Leviev", video uygulaması Cameo'da hayranlarından para isteyen mesajlar kaydetti.

Gerçek adı Şimon Hayut olan Leviev, kadınları milyonlarca dolar dolandırmak için flört uygulamasını kullanmıştı. Güvenlerini kazanmak için kurbanlarını pahalı buluşmalarla cezbeden Leviev'in 10 milyon dolar çaldığı tahmin ediliyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre kurbanlarının hikayeleri Netflix'in Tinder Avcısı belgeselinde anlatıldığından beri sosyal medyada boy gösteren Hayut, bu hafta önemli isimlerin kişiselleştirilmiş video mesajları karşılığında hayranlarından ücret alabildiği Cameo'ya katıldı.

Kurumsal ve bireysel müşterilere farklı fiyat tarifeleri

Hayut işletmelere özel profesyonel bir video için 1460 sterlin (yaklaşık 27 bin TL) ücret isterken, hayranlar 146 sterlin (yaklaşık 2 bin 700 TL) karşılığında kişisel bir video alabilir.

Profilindeki örnek bir doğum günü mesajında Hayut (tüm videolarında Leviev adını kullanıyor) kadınları kendisine para göndermeye ikna etme biçimine atıfta bulunarak hayali bir müşteriye kız arkadaşını "düşmanlarından" koruduğu için teşekkür ediyor.

Hayut'un ilk Cameo videolara Twitter'da ortaya çıkmaya başladı. Görüntülerde Leviev dolandırıcılıklarına daha fazla atıfta bulunuyor.

Birinde şöyle diyor:

"Ona biraz para gönderebilirsen iyi olur"

"Jessica, Charlie kaçıyor çünkü düşmanları onun peşinde, yani ona biraz para gönderebilirsen iyi olur. Harika ve muhteşem bir gün diliyorum ve Sevgililer Günü'nü kutlarım."

17 Şubat Perşembe günü, Hayut'un iki kurbanı Cecilie Fjellhøy ve Pernilla Sjoholm, Cameo'nun onunla birlikte çalışarak "bir suçluyla işbirliği yapmak" istemesinin "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Tamron Hall'da konuşan Sjoholm "Buraya geliyoruz, hikayemizi paylaşıyoruz, dünyaya bir suçluyu ve ne yaptığını anlatmaya çalışıyoruz ve bu tür kişilerle işbirliği yapan herkes için, dürüst olmak gerekirse, bu çok yürek parçalayıcı" dedi.

The Independent'la paylaşılan bir açıklamada Cameo'nun sözcüsü şunları söyledi:

"Cameo, her yerde bulunan bir pazar yeri olmayı hedefliyor. Bu amaçla, müşterilerimizin hizmetimiz aracılığıyla kurmayı seçtiği bağlantıların kontrolünde olması gerektiğine inanıyoruz ve Cameo'yu kullanan yeteneklerin ve hayranların inançlarını veya görüşlerini denetlemiyoruz."