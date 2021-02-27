TIMSS Direktörü Dirk Hastedt: Türkiye harika bir gelişim gösterdi; Türk öğrenci ve öğretmenler çok iyi durumdalar, gurur duymalılar

Düzenli olarak 4 yılda bir yapılan, 4 ve 8’inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’nda Türkiye ilk kez 500 puanın üzerine çıktı. TIMSS’in Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt, “Türkiye harika bir gelişim gösterdi; Türk öğrenci ve öğretmenler çok iyi durumdalar, gurur duymalılar” dedi.

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı’nın sorularını yanıtlayan Hastedt, özetle şunları kaydetti:

“Öğrenciler arasındaki yüksek ve düşük başarı açıklığının tanımlanmasının yanı sıra TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarında, 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 81’inin ihtiyaç göstergeleriyle, matematik öğretiminde teknoloji kullanımı konusunda daha fazla öğretmenin mesleki gelişimine ihtiyaç olduğu vurgulanmış. Bu gereksinim uluslararası boyutta da tespit edildi.”

“Türk öğrenci ve öğretmenleri çok iyi durumdalar ve elde ettikleri kazanımları ile gurur duymalılar. Özellikle 8’inci sınıf fen alanında, TIMSS 2019’da 515 puan elde eden Türk öğrenciler, kendilerinin en yüksek seviyesini elde ettiler. İrlanda, ABD, İsveç ve Portekiz’le 10’uncu sırayı paylaşıyorlar.”

“(Türk eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?) Türkiye, daha önceki dönemlere göre TIMSS 2019’da matematik ve fen alanında önemli gelişme gösterdi. Türk öğretmen ve öğrencileri, çok çalışmaya devam etmeleri için cesaretlendirmek isterim. Bu sayede kalıcı bir başarı öyküsüne imza atacaklardır.”