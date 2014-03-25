Timoşenko'dan Putin'e: O domuzu beyninden vuracağım

Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç’in parlamento tarafından azledilmesinin ardından, hapisten çıkan eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun ses kayıtları yayınlandı. Ses kaydında Timoşenko’nun Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'i kastederek, "O domuzu beyninden vuracağım" dediği duyuluyor.

Ukrayna’daki iktidar değişikliği sonrasında hapisten çıkan eski Başbakan Yulia Timoşenko’nun 16 Mart’taki Kırım referandumu sonrasında UlusalGüvenlik ve Savunma Konseyi eski Sekreteri Nestor Şurfiç’le yaptığı telefon konuşması yayınlandı.

Timoşenko ile Şurfiç arasında 18 Mart’ta geçtiği iddia edilen konuşmada, Ukrayna eski Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ateş püskürüyor.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasına neden olan referandum sonuçlarına öfkelenen Timoşenko, “Otomatik bir tabancayı alarak o domuzu beyninden vurmaya hazırım” diyor.

Konuşmasında Rusları “kasap” olarak nitelendiren Timoşenko, “Kırım’da silahlara sarılıp, Rusları ve liderleri dize getirmek gerekir” şeklinde konuşuyor.

‘Atom bombasıyla yok etmek’

Konuşmanın sonunda ise, Ukrayna’da yaşayan 8 milyon Rus’a nasıl davranılması gerektiği gündeme geliyor. Timoşenko’nun bu soruya cevabı da şöyle oluyor: “Hepsini atom bombasıyla yok etmek.”

Ses kayıtlarında doğrudan Putin’in ismi verilmese de, konuşmanın referandumdan iki gün sonrasına denk gelmesi nedeniyle, Timoşenko’nun Rusya Devlet Başkanı’nı kastettiği iddia ediliyor.

‘Montaj yapmışlar’

Ses kaydının yayınlanması sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter’da açıklama yapan Ukrayna eski Başbakanı Yulia Timoşenko, konuşmanın kendisine ait olduğunu kabul etti. Timoşenko, “8 milyon Rus’u atom bombasıyla öldürmek” kısmının ise “montaj” olduğunu iddia etti.