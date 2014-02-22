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Dünya
Deutsche Welle

Timoşenko serbest bırakıldı

Hapisteki Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko serbest bırakıldı. Öte yandan Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i görevden aldı.

22 Şubat 2014 20:21


Unian ve Itar-Tass ajanslarının haberine göre 2,5 yıldan fazladır hapiste olan Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko serbest bırakıldı.

Timoşenko, başbakan olduğu dönemde, "görevini suistimal ederek ülkeyi maddi zarara uğrattığı" gerekçesiyle 2011 yılının Ekim ayında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i görevden alan Ukrayna parlamentosu devlet başkanlığı seçiminin ise 25 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Harkov kentinden yaptığı açıklamada istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Ancak parti üyelerinin birbiri ardına istifalarını verdiği, polis ve ordunun ise iktidar mücadelesine karışmayacaklarını belirttikleri ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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