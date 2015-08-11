Times: Türkiye'de durum kontrolden çıkıyor

Times gazetesi Sultanbeyli ve Silopi'de aralarında beş polis memuru ve bir askerin de bulunduğu sekiz kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili haberinde "Uzmanlar şimdi Türkiye'nin daha geniş çaplı bir savaşla karşı karşıya olduğunu düşünüyor" dedi.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, haberde özetle şöyle denildi:

"Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden Michael Stephens, 'İç savaş demek istemiyorum ama durum kontrolden çıkıyor. Türkiye için kaygı verici bir dönem ve nasıl başaracakları belli değil' diyor."

'Riskli strateji'

"Sınırları içindeki istikrarsızlık, Türkiye'nin ABD'yle birlikte Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlara hazırlandığı bir döneme denk geldi. Son üç haftadaki saldırılar ülkeyi kutuplaştırdı. Haziran seçimlerinde AKP'ye oy veren birçok Kürt, partiye inancını kaybetti. Bununla birlikte Erdoğan'ın PKK'ya yönelik sert tavrı Türk milliyetleri nezdinde desteğini artırabilir."

"Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Gareth Jenkins, 'İki amaç var. Birincisi HDP'yi şiddet yanlısı gruplarla ilişkilendirerek itibarsızlaştırmak ve yeni seçimlerde milliyetçi oyları geri kazanmak. Bu riskli bir strateji. Kısa vadede AKP çoğunluğu yeniden elde edebilir. Ama bu Türk toplumunun dokusuna zarar veriyor' diyor."