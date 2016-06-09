Times: Türkiye turizminde düşüşe karşı 'helal' turizm dönemi

Times gazetesi, Türkiye'nin turizm endüstrisinin terörizm, mülteci krizi ve siyaset nedeniyle büyük bir düşüş içinde olduğunu ele aldığı haberinde, bazı otellerin 'helal turizme' yönelerek kârlarını yükseltmeyi seçtiklerini duyuruyor.

Gazetenin muhabiri, röportaj yaptığı turizm acentesi sahibi Sercan Kınacı'nın bürosunda "güneş banyosu yapan bikinili kadınlar ve laik Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri" olduğunu ancak bu işaretlerin Kınacı'ya işinde şans getirmediğini yazıyor.

Acente sahibinin müşterisi az olduğundan bol vakti olduğunu ve bu vakti Türkiye'nin siyasi sorunlarını konuşmaya ayırdığını belirten muhabir, Kınacı'nın, "Bu hükümet ülkedeki her şeyi değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin laikliğini yok edip yerine İslam’ı getirmek istiyorlar" dediğini aktarıyor.

Türkiye'nin son derece laik kasabalarından biri olarak nitelediği Edremit'te sokakların boşluğunun turizm açısından umutsuz bir yaza işaret ettiğini yazan gazete, helal turizm alanının ise gelişmeye açık olduğunu savunuyor.

Antalya'da geçen yıl açılan son beş helal otel ile birlikte kentteki helal otel sayısının 15'e yükseldiği ve bu otellerde kadınlarla erkekler için ayrı plaj alanları olduğu, alkolün tamamen yasak olduğu da belirtiliyor.

Selge Beach Resort adlı bir oteli ziyaret eden muhabir, otelin 1997 yılında kurulduğu, önceleri kokteyllerini için genç turistlere hitap eden otelin şimdilerde konsept değiştirerek alkol yasağı ve erkek ve kadınlar için ayrı yüzme havuzları düzenleme uygulamasına gittiğini yazıyor.

Edremit'te görülen tek yabancılar mendil satan Suriyeli çocuklar

Times'a demeç veren otelin satış müdürü Leith Jaballah, "Otel sahibinin iki yıl önce helal turizme geçiş yaptığını" söylüyor. Jaballah'a göre helal turizm alanı büyümeye açık.

Son tahminlere göre, helal turizmin dünya genelindeki çapı 145 milyar dolar diyen gazete, bu durumun Kınacı gibiler için iyi haber olmadığını belirtiyor.

Thomas Cook adlı büyük bir turizm şirketinin bu yıl ki müşteri oranının geçen yıla göre yüzde 50 daha az olduğunu belirten gazete, Marmara Tours adlı bir başka şirketin yaşadığı düşüşün ise yüzde 85 oranında olduğunu yazıyor.

Haberde son olarak vurgulanan ise, Edremit'te deniz kenarında rastlanan yegane yabancıların, mendil satan iki Suriyeli çocuk olduğu.