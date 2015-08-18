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Politika

Times: Türkiye Şam Cephesi'ni silahlandırmaya başladı

Şam Cephesi'nden IŞİD'e karşı ABD ve Türkiye ile işbirliğine gidilmesinin meşru olduğu fetvası verildi

18 Ağustos 2015 11:12

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Ankara'nın Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Beşar Esad'a karşı çatışan Şam Cephesi'ni silahlandırmaya başladığını yazıyor.

"Şam Cephesi olarak anılan grup, Halep'in içinde ve şehrin kuzeyinde IŞİD ve Esad güçlerine karşı savaşan isyancıların oluşturduğu bir koalisyon niteliğinde" denen haberde, Şam Cephesi komutanlarının silah sevkiyatını doğruladığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin çevirdiği haberde, Şam Cephesi'nin ABD ve Türkiye arasında yapılan temaslar sonrasında 'Güvenli bölge' kavramının ortaya atılmasından bu yana silah yardımı aldığı da kaydediliyor.

Cumartesi günü Şam Cephesi tarafından bir 'Fetva verildiği' ve örgüt yönetiminin IŞİD'e karşı ABD ve Türkiye ile işbirliğine gidilmesini meşru olarak nitelediği de ifade ediliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Fetva'da IŞİD'in Müslümanlara zulmettiği ve İslam'ın adını lekelediği vurguları yapılıyordu. Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelesine de destek veriliyordu."

 

'ABD için makul'

 

Times gazetesine konuşan Brookings Enstitüsü Doha Merkezi analisti Charles Lister Şam Cephesi'ne silah desteği verilmesini 'akla yatkın' olarak yorumluyor ve "Cephe'yi oluşturan tüm gruplar Türkiye'ye yakın ve potansiyel olarak ABD'nin 'ılımlı' tanımına uyabilecek nitelikte" diyor.

Haberde, "Şam Cephesi komutanları, ABD ve Türkiye'nin hava desteğiyle birlikte IŞİD'e karşı mücadelede daha etkin bir rol üstleneceklerini düşünüyorlar" deniyor.

Haberde Şam Cephesi içerisinde bulunan grıuplardan Nureddin Zingi Tugayları ve Hareketi Azm'ın daha önce de CIA tarafından desteklendiği ve silahlandırıldığı da ifade ediliyor.

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