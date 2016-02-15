Times Türkiye'nin YPG'yi vurmasını böyle yorumladı: Cehennemin Kapıları

İngiltere’de yayın yapan Times gazetesi, “Cehennemin Kapıları” başlığını taşıyan başyazısında “Tüm tarafların IŞİD’i yenmeye odaklanmasının zamanı olduğu belirtilerek, Suriye'de YPG mevzilerini vuran Türkiye için "Kürt sorununu güç kullanarak çözmenin zamanı değil” dendi.

BBC Türkçe’nin çevirisine göre yazıda, “Geçici çatışmasızlık anlaşmasının mürekkebi kurumadan Suriye’ye savaş geri döndü. Türkiye 2 gündür sınırdan Kürt birliklerini bombalıyor" dendi.

İncirlik hava üssüne Suudi Arabistan'ın savaş uçakları göndereceğini de hatırlatan yazı, "Rusya, dünya savaşı uyarısında bulunuyor. Bir Doğu-Batı hesaplaşması yaklaşıyor gibi görünüyor. Tüm taraflara savaşın ana amacının IŞİD’i yenmek olduğunu ve Suriye’nin parçalanmaması gerektiğini hatırlatma zamanı. Türkiye içinse Kürt sorununu güç kullanarak çözmenin zamanı değil" diyor.

“IŞİD'e odaklanılmalı”

“Türkiye bir NATO üyesi olduğunu ve IŞİD’le mücadelenin hayati önemdeki unsurlarından biri olduğunu unutmamalı" denen yazıda, "Ankara, Rusya'nın desteğindeki Suriyeli Kürtlerin Türkiye sınırında kendi mini devletlerini kurmak için karışıklığı fırsat bilmesini engellemekte kararlı” yorumu yapıldı.

Yazı şöyle devam ediyor:

“Ancak Suriye’nin geleceği konusunda kaygılandığını iddia eden tüm güçlerin ana kaygısı Halep’in savunulması olmalı.

"Zira Halep’in, Rusya’nın hava, İran ve Hizbullah’ın da asker desteğini alan Esad’a bağlı güçler tarafından kuşatılıp, açlığa mahkûm edilmesi ve istilaya uğraması tehlikesi var.

“Türkiye ve Rusya çatışma yolunda”

"Türkiye bu tehdidin farkında olduğu için topraklarından silahlı 350 isyancının cepheye gitmesine izin verdi.

"Bu güçler, IŞİD, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ya da Batı tarafından desteklenen ılımlı muhalif gruplar arasında ayrım gözetmeyen Rus uçaklarına hedef olacaklar.

"Türkiye ve Rusya şimdi çatışma yolunda. Kılıçlar, Kasım’da Rus uçağının düşmesiyle çekilmişti.

"Rusya Suriye’nin kuzeyine yabancı askerlerin girmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söylüyor. Türkiye’nin sınırlarındaki kavga yakında Suriyeli Kürtlerin kışkırtıcı bir saldırıda bulunmasına neden olabilir. Türkiye de NATO’yu yardıma çağırabilir. Bu durumda Rusya ve NATO’yla karşı karşıya gelir."