Times: Rusya, Türkiye ile ilan edilmemiş bir savaşın eşiğinde

İngiliz Times gazetesinin bugün yayımlanan editoryal yazısında, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve Türkiye ile Rusya arasındaki krizden yola çıkılarak dünyanın gitgide istikrarsızlaştığı yorumu yapıldı. Gazete, Rusya'nın, Türkiye ile ilan edilmemiş bir savaşın eşiğinde olduğunu yazdı.

"Küresel ihtilaf" başlığıyla yayımlanan yazıda, bugünkü dünyanın dengeden uzak olduğunun belirtilmesiyle başlayan yazıda gerilim kaynağı üç gelişmeye dikkat çekiliyor.

Times, ABD'nin Güney Kore'ye kurulacak yeni bir savunma sistemine destek vermek için harekete geçtiğini aktardıktan sonra "bir haydut diktatör" olarak tanımladığı Kuzey Kore'nin nükleer silah hevesinin iki sonucunun olduğunu belirtti.

Gazeteye göre bunlardan biri, "Bir diktatörün dünya düzenini bozmaya yönelik ele avuca sığmaz kalkışmasının büyük ölçüde itiraz kabul etmez bir yere gitmesi".

İkincisi ise "ABD ve Çin'in, Güney Çin Denizi üzerinden bir çatışmaya düşme riski".

Times, Türkiye'nin Kasım ayında bir Rus jetini düşürmesi bu yana, iki ülke arasında bir askeri çatışma gerçekleşmemiş olsa da büyük bir diplomatik ve ticari sürtüşmenin yaşandığını yazdı.

"Moskova, sol eğilimli Kürt savaşçı gruplarına desteğini artırdı" diye yazan gazete bunun, Ankara'yı, sınırında bir Suriye Kürdistanı'nın kurulacağına dair kaygılandırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarıyla devam eden yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Washington'ın, kendisi veya Suriyeli Kürtleri desteklemek arasında seçim yapması gerektiğini söyledi. Orta yol olmadığını belirtti.

Öyle görünüyor ki, Cumhurbaşkanı'na göre, Rusya gerçekten, sadece IŞİD’le değil Ankara'nın kendisiyle de ilan edilmemiş bir savaşın eşiğinde. Bu nedenle Suriye'nin kuzey sınırındaki, planlı veya plansız, herhangi bir yeni hadise, NATO müttefiki olan Türkleri, Ruslarla açık bir savaşa itebilir."

"Güney Çin Denizi'nden Türkiye'nin güney sınırına bunlar, temel fay hatlarıdır. Bunlar, tüm taraflardaki siyasetçilerden özel hassasiyet bekleyen tehlike bölgeleridir. 1962'deki Küba krizinden sonra Beyaz Saray ve Kremlin bir kırmızı hat kurmuştu. Eğer kaza harbi önlenecekse günümüzün liderleri gerilimleri düşürmek için çok daha sofistike yollar bulmalıdır. Siyasetçiler, bazı liderlerin rasyonel olmadığı tehlike zamanlarında dahi riski en aza indirmek için rasyonel sonuçlar peşinde koşmalıdır."