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Times: Silah taşıma iddiası Erdoğan'ın itibarına darbe vurdu

Times gazetesi bugünkü sayısında Türk Hava Yolları'nın Nijerya'daki iç savaşta kullanılmak üzere silah taşıdığına yönelik iddiaya yer ayırdı

20 Mart 2014 12:36

İngiliz Times gazetesi bugünkü sayısında Türk Hava Yolları'nın (THY) Nijerya'daki iç savaşta kullanılmak üzere silah taşıdığına yönelik iddiaya yer verdi. Gazete iddianın, 30 Mart'taki yerel seçimler öncesi yolsuzluk suçlamaları karşısında mücadelesini sürdüren Başbakan Tayyip Erdoğan'ın itibarına bir kez daha darbe vurduğunu yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle: Times muhabiri Alexander Christie-Miller İstanbul'dan gönderdiği yazıda, Türkiye'de son dönemde sızan telefon kayıtlarından birine değinmiş.

Kayıttaki telefon görüşmesinin, THY yetkililerinden Mehmet Karakaş ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank arasında geçtiği söyleniyor.

YouTube'da yayınlanan kayda göre, Karakaş olduğu iddia edilen kişi Varank olduğu öne sürülen kişiye Nijerya'ya gönderildiği öne sürülen silahları kastederek, "Müslümanları mı öldürecek, Hıristiyanları mı? Vebal altındayız, haberin olsun." diyor. Varank olduğu iddia edilen kişinin yanıtı ise "Hakan Bey ile konuştuktan sonra bir-iki gün içinde yanıt vereceğim." oluyor.

Times, adı geçen "Hakan Bey"in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan olarak yorumlandığını yazmış.

Gazete muhalefet liderlerinin Başbakan Erdoğan'dan iddia ile ilgili açıklama yapmasının istediğini, hükümet cephesinden ise şu ana kadar herhangi bir yorum yapılmadığını belirtmiş.

Haberde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in şu sözleri de yer alıyor:

"Türkiye, bugün Nijerya'daki şiddetin, silah sağlama ve finansman olarak neresinde? Yoksa Türkiye artık Boko Haram terör örgütüne ya da Nijerya'daki benzeri silahlı örgütlere yasa dışı yollardan kaçak silah ve mühimmat taşıyan bir devlet mi?"

Times'a göre Başbakan Erdoğan'ı tehdit eden yaklaşan yerel seçimler, geçen hafta düzenlenen hükümet karşıtı kitlesel gösteriler ve yolsuzluk skandalı Türkiye'de gerginliği artırdı.

 

THY iddiaları reddetmişti

 

Nijerya'da, radikal dinci gruplardan Boko Haram hükümeti devirerek bir şeriat devleti kurmak için son dönemde büyük can kayıplarına neden olan şiddetli bir savaş yürütüyor.

THY dün bir açıklama yaparak sızan telefon kaydındaki iddiayı reddetmiş, Nijerya'ya Türkiye'den ya da başka bir ülkeden silah taşınmadığını bildirmişti.

Şirket, kargo ile silah ve askeri malzeme taşırken, uluslararası hukuk ve taşımacılık kuralları çerçevesinde resmi prosedürlere uygun hareket ettiğini vurgulamıştı.

 

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