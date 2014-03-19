T24 LogoT24 Logo
Gündem

'THY'de taşınan malzeme Nijerya'da kimi öldürecek, Hıristiyanları mı?'

Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank ile THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş arasında konuşma olduğu iddia edilen ses kaydına göre THY'nin Nijerya'ya silah taşıdığı öne sürüldü

19 Mart 2014 14:42

İnternette verilen yeni bir ses kaydının Başbakan Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank ile THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş arasında gerçekleşen görüşme olduğu iddia edildi. Kayıttaki iddiaya göre THY'nin Nijerya'ya silah taşıdığı öne sürüldü.

Youtube’da diğer ses kayıtlarının da yayımlandığı “Başçalan” adlı hesaptan duyurulan ses kaydındaki iddiaya göre Mehmet Karakaş, Mustafa Varank’a durumun 'çok acil' olduğunu söyleyip ardından da "Onlarca malzeme taşıyorum, Nijerya'ya gidiyor şu anda. Müslümanları mı öldürecek, Hristiyanları mı öldürecek? Vebal altındayım" diyor.

Danışman Varank olduğu iddia edilen kişinin ise "Hakan Bey'le bir araya gelemedik, ondan dönemiyorum sana" dediği duyuluyor. Mehmet Karakaş olduğu öne sürülen kişi kendilerine 'Hakan Bey'le görüşmek için bir 'kontak numarası' verilmesini ve istişare etmek istediklerini belirtiyor.

Yayınlanan ses kaydında THY tarafından Nijerya'ya taşınan malzemenin "silah" olduğu net olarak anlaşılmıyor. Yine konuşma esnasında adı geçen Hakan Bey'in "MİT Müsteşarı Hakan Fidan" olduğunu öne sürülse de kayıttan bu bilgilerin doğrulanması pek mümkün olmuyor.

 

THY: Yasak ülkelere silah taşımıyoruz

 

İnternete düşen ve THY ile Türkiye ’den Nijerya’ya silah taşındığı iddiasını içeren ses kayıtlarının ardından, THY tarafından yapılan açıklamada “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yasakladığı ülkeler ile otorite boşluğu ve çatışma olan ülkelere kargoda silah taşıması yapmamaktadır’ denildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, silah taşımasına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberlerin kamuoyunda yanlış değerlendirmelere neden olduğuna dikkat çekilerek, “THY tarafından kargoda gerçekleştirilen silah ve askeri malzeme taşımaları uluslararası hukuk ve IATA taşımacılık kuralları çerçevesinde resmi prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır. Silah taşımalarında gönderici ve alıcılar ülke otoritelerinden gerekli izinlerini tamamladıktan sonra belirledikleri acente vasıtasıyla kargolarını THY Kargo ile gönderebilirler. THY Kargo gönderici ve alıcı ülke kurallarına uygun şekilde ve diğer havayolu taşımacılarının da yaptığı gibi gerekli emniyet tedbirlerini alarak sevkiyatları gerçekleştirir ifadelerine yer verildi.

 

Yasak ülkelere silah taşınmıyor

 

THY’nin şirket politikası gereği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yasakladığı ülkeler ile otorite boşluğu ve çatışma olan ülkelere kargoda silah taşıması yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Haberlerde geçen ülkeye Türkiye’den veya başka bir ülkeden silah taşıması yapılmamıştır" denildi.

ETİKETLER

thysilahnijeryaöldürülecekuçakmalzemehristiyanmüslümanbaşbakan erdoğanhakan fidanmustafa varanközel kalem müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24