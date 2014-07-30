T24 LogoT24 Logo
Gündem

Times: Şaka değil!

Bülent Arınç'ın 'Kadın kahkaha atmayacak, iffetini koruyacak' açıklaması İngiliz basınında

30 Temmuz 2014 18:03

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Bursa Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, 'Kadın kahkaha atmayacak, iffetini koruyacak' sözlerini kullanması üzerine İngiliz gazeteleri, Arınç'ın haya ve iffet gibi konularda yaptığı açıklamaları ele aldı.

Arınç'ın "Nerede o yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızarabilecek, boynunu öne eğecek, gözünü bizden kaçırabilecek iffet sembolu, haya sembolü kızlarımız?" sorusunu ele alan İngiliz gazetesi Times, ''Şaka değil: Türk lider kadınlardan gülmemelerini istedi'' başlığıyla çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Arınç konuşmasına şu sözlerle devam ediyor: "İffet çok önemli. Kadın için de bir süstür, iffet. Erkek içinde bir süstür. İffetli olacak. Erkekte de olacak. Zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Çocuklarını sevecek. Kadın ise o da iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak, iffetini koruyacaksın. Şimdi bunu birileri söylediği zaman 'ya bu adam hangi dilden konuşuyor' diyebilirler. Bu kadar değerlerimize yabancılaştık bugün"

Times 'Şaka değil: Türk lider kadınlardan gülmemelerini istedi' diyor.

Gazete cumhurbaşkanlığı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bu açıklamalara "kadınların mutlu kahkakahalarını duymaya ihtiyacımız var' şeklinde yanıt verdiğini yazıyor.

Guardian ise Arınç'ın açıklamalarının tepkilere yol açtığını ve sosyal medyada bir fırtına yarattığını belirityor.

Independent Arınç'ın ahlaki yozlaşmayı durudurma ve Kuran'ı yeniden keşfetme çağrısı yaptığını da kaydediyor.

Gazete Bülent Arınç'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir üyesi olduğunu belirtiyor.

Partinin sosyal değerleri itibarıyla İslamcı olarak tarif edildiğini, ancak partililerin muhafazakar demokrat olduklarını söyleyerek bu etiketi reddettiği hatırlatılıyor.

Gazete Türkiye'nin tarihsel olarak kadın hakları konusunda komşu ülkelere göre daha ilerici olduğunu belirtiliyor.

Ama son değişiklikler ve ücret farkları, çocuk gelinler, namus cinayetleri ve aile içi şiddet gibi devam eden sorunlar nedeniyle aktivistlerin ülkenin geriye kaymasından endişeli oldukları kaydediliyor.

Kürtaj 10 haftaya kadar yasal olsa da, Independent Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürtaj aleyhinde konuştuğunu ve sınırlamak için planların gündeme geldiğini yazıyor.

Gazete Türkiye'nin bu yılın başlarındaki Twitter ve YouTube'u engelleme girişimlerinin uluslararası eleştirilere maruz kaldığını da belirtiyor.

ETİKETLER

bülent arınçaçıklamakadıngülmegülemezhayaedepdinisoruyabancıgazetetimeskahkahaguardianingilizhaber

İlgili Haberler

Arınç: Kadın kahkaha atmamalı dediysem akıl dışı bir iş yapmışımdır

Arınç: Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar; böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz

Arınç, Asena Erkin'e direk göndermesi mi yaptı?

Bülent Arınç 'kahkaha' polemiğinden sonra 'direk gördüğünde dayanamayanlar' açıklaması ile yeni bir tartışmaya yol açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24