Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Bursa Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, 'Kadın kahkaha atmayacak, iffetini koruyacak' sözlerini kullanması üzerine İngiliz gazeteleri, Arınç'ın haya ve iffet gibi konularda yaptığı açıklamaları ele aldı.

Arınç'ın "Nerede o yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızarabilecek, boynunu öne eğecek, gözünü bizden kaçırabilecek iffet sembolu, haya sembolü kızlarımız?" sorusunu ele alan İngiliz gazetesi Times, ''Şaka değil: Türk lider kadınlardan gülmemelerini istedi'' başlığıyla çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Arınç konuşmasına şu sözlerle devam ediyor: "İffet çok önemli. Kadın için de bir süstür, iffet. Erkek içinde bir süstür. İffetli olacak. Erkekte de olacak. Zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Çocuklarını sevecek. Kadın ise o da iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak, iffetini koruyacaksın. Şimdi bunu birileri söylediği zaman 'ya bu adam hangi dilden konuşuyor' diyebilirler. Bu kadar değerlerimize yabancılaştık bugün"

Times 'Şaka değil: Türk lider kadınlardan gülmemelerini istedi' diyor.

Gazete cumhurbaşkanlığı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bu açıklamalara "kadınların mutlu kahkakahalarını duymaya ihtiyacımız var' şeklinde yanıt verdiğini yazıyor.

Guardian ise Arınç'ın açıklamalarının tepkilere yol açtığını ve sosyal medyada bir fırtına yarattığını belirityor.

Independent Arınç'ın ahlaki yozlaşmayı durudurma ve Kuran'ı yeniden keşfetme çağrısı yaptığını da kaydediyor.

Gazete Bülent Arınç'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir üyesi olduğunu belirtiyor.

Partinin sosyal değerleri itibarıyla İslamcı olarak tarif edildiğini, ancak partililerin muhafazakar demokrat olduklarını söyleyerek bu etiketi reddettiği hatırlatılıyor.

Gazete Türkiye'nin tarihsel olarak kadın hakları konusunda komşu ülkelere göre daha ilerici olduğunu belirtiliyor.

Ama son değişiklikler ve ücret farkları, çocuk gelinler, namus cinayetleri ve aile içi şiddet gibi devam eden sorunlar nedeniyle aktivistlerin ülkenin geriye kaymasından endişeli oldukları kaydediliyor.

Kürtaj 10 haftaya kadar yasal olsa da, Independent Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürtaj aleyhinde konuştuğunu ve sınırlamak için planların gündeme geldiğini yazıyor.

Gazete Türkiye'nin bu yılın başlarındaki Twitter ve YouTube'u engelleme girişimlerinin uluslararası eleştirilere maruz kaldığını da belirtiyor.