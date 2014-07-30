Arınç, Asena Erkin'e direk göndermesi mi yaptı?

"Kadınlar kahkaha atmamalı" açıklaması ile gündeme oturan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, eleştirilere yanıt verirken dile getirdiği "Direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar.. Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde acıyabilirim" sözleri ile yeni bir tartışmaya yol açtı. Arınç, bu açıklamasıyla Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'in Instagram hesabından "Direk buldum mu affetmem" notu ile paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, "Bazı sanatçılar var bunlar yapay kahkahalar atıyorlar. Bunun da fotoğrafını çekip bana gönderiyorlar. Gerçek kahkahalar var ve bunlar insanı rahatlatır" diye konuştu.

'Direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar..'

"Ama bunlarınki yapay. Kocasını bırakıp sevgilisiyle tatile çıkanlar direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar" diyen Arınç, "Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz. Size kızmanın ötesinde size acıyabilirim. Sizin hayatınıza ancak ağlanabilirse yerini bulmuş olabilir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Asena Erkin'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf şöyle: