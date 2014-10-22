Times: Kürtler, yeni bir devlet kurmak için uzlaşıyor

İngiliz Times gazetesi, "Kürtler, yeni bir devlet kurmak için uzlaşıyor" başlıklı haberinde Suriyeli Kürt liderlerin bir araya gelerek, özerk bir bölge ilan etme konusunda görüştüklerini yazdı.

Liderlerin, Suriye'deki üç bölgede kurulacak yeni bir siyasi varlık konusunda uzlaşmak üzere Irak'ın Duhok kentinde bir araya geldiği belirtiliyor.

'İlanın ardından seçimler yapılacak'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Times gazetesindeki yazı şöyle devam ediyor:

"Dokuzuncu gününe giren konuşmalarda, Suriyeli Kürtler; Cizire, Efrin ve Kobanê kantonlarının "Rojava" adı altında yarı-özerk bir Kürt bölgesi olarak ilan edilmesini talep ediyor.

Suriyeli Kürtlerin ana temsilcisi, PYD (Demokratik Birlik Partisi), resmi varlığın açıklanmasının ardından bölgesel bir parlamento kurulması ve savunma birlikleri oluşturulması için seçimlere gidileceğini söyledi."

Gazete, Türkiye'nin bu girişime karşı çıktığını, Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin ise temkinli yaklaştığını yazıyor.

'Özerkliğin ilanı, gerçekte olanın resmiyetidir'

Kürt kuvvetlerinin IŞİD militanlarıyla oldukça kanlı bir savaş yürüttüğü vurgulanan haberde, bu nedenle Suriyeli Kürtlerin elindeki bölgelerde istikrarın sağlanamadığına da dikkat çekiliyor.

Gazete, Türkiye'nin PYD'yi Özgür Suriye Ordusu ile birleşmeye ikna etme çabasından da bahsediliyor.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Suriyeli Kürt liderler, özerkliğin ilan edilmesinin aslında gerçekte olanın resmi bir dille duyurulması olduğunu savunuyor.

Türkiye'nin Iraklı peşmergelerin Kobanê'ye geçişine izin vereceği yönündeki açıklamasına Suriyeli Kürtler şüpheyle yaklaşıyor.

Kobanê Kantonu Dışişleri yetkilisi İdris Nassan ise 'Bizim yeterince savaşçımız var. Bize asıl ağır silah lazım' diyor.

PYD liderleri Kobanê'ye Iraklı peşmerge tedariğinden ziyade, Suriyeli Kürtlerin kente geçmesini istiyor."

Haberde, Suriyeli Kürtleri "Esad rejimiyle işbirliği yapmakla suçlayan" İslam Ordusu Sözcüsü Abdurrahman Salih'in şu ifadelerine de yer veriliyor:

"Onlar Esad rejimiyle birlikte hareket ediyorlar, Esad'ın milisleri gibiler. Kürtler devrime katılmadılar çünkü tek istedikleri bir Kürt devleti."