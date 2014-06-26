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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı: Bağımsız bir Kürt devletinin kurulması kaçınılmaz

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığı görüşmede 'Bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının kaçınılmaz bir sonuç' ifadesini kullandı

26 Haziran 2014 22:26

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Paris’te İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lieberman’ın sözcüsü, İsrailli Bakan'ın, Kerry’ye “Irak gözümüzün önünde parçalanıyor ve bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının kaçınılmaz bir sonuç olduğu görülüyor” dediğini belirtti. 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de önceki gün ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede “Kürtler defakto olarak devletlerini kurmuş durumda. Türkiye de onlarla petrol ticareti yaparak buna hazır olduğunu gösteriyor” demişti.  Bu açıklamalar İsrail’in Kürt devleti kurulduğu halde tanıyacağı şeklinde yorumlandı. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, İsrail, Kürt yönetiminden ilk petrol alımını geçtiğimiz hafta yapmıştı. ABD ise özerk Kürt yönetiminin merkezi hükümetten bağımsız olarak petrol satışı yapmasına karşı olduğunu birçok kez vurgulamıştı.

 

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