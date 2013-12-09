Peres: Ruhani ile buluşmaya hazırım

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, katıldığı bir ekonomik forumda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bulaşabileceğini söyledi.

Sol portal'da yer alan habere göre, Ruhani ile buluşmaya dair bir soruya, "Neden olmasın? Benim düşmanım yok. Bunlar kişilikle ilgili değil, siyasetle ilgili konular" cevabını veren Peres, hedefinin düşmanları dostlara dönüştürmek olduğunu belirtti.

Peres ayrıca, bir zamanlar Filistin lideri Yaser Arafat'la da görüşmediklerini söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı, bütün enerjilerini İran'ın bölgede nükleer bir tehdit olmaması için harcamaları gerktiğini de sözlerine ekledi.