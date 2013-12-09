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Dünya

Peres: Ruhani ile buluşmaya hazırım

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile buluşmaya hazır olduğunu söyledi

09 Aralık 2013 01:49

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, katıldığı bir ekonomik forumda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bulaşabileceğini söyledi.
Sol portal'da yer alan habere göre, Ruhani ile buluşmaya dair bir soruya, "Neden olmasın? Benim düşmanım yok. Bunlar kişilikle ilgili değil, siyasetle ilgili konular" cevabını veren Peres, hedefinin düşmanları dostlara dönüştürmek olduğunu belirtti.
Peres ayrıca, bir zamanlar Filistin lideri Yaser Arafat'la da görüşmediklerini söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı, bütün enerjilerini İran'ın bölgede nükleer bir tehdit olmaması için harcamaları gerktiğini de sözlerine ekledi.

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