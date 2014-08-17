Almanya'dan Kürt devletine kırmızı ışık

Haftalık Bild am Sonntag gazetesine bir mülakat veren

Steinmeier “Bağımsız bir Kürt

devleti bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracaktır ve muhtemelen Irak'ın komşularıyla yeni

gerilimler ortaya çıkaracaktır” dedi. Türkiye ve Suriye'de de Kürtlerin yaşadığını

hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ümit

ettiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Bakan “Haydar El Abadi başbakanlığında

Bağdat'ta, ülkenin tüm

bölge ve dinlerinin içinde kendini bulduğu ve İslam Devleti örgütüne karşı kendini

koruyabilen yeni bir hükümetin kurulması Irak devletinin bütünlüğü açısından belki de

son şanstır” dedi.

Hırıstiyan Demokrat Birlik milletvekili Karl-Georg Wellman cumartesi günü Die Welt

gazetesine verdiği demeçte Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinden yana olduğunu

ifade etmişti. Wellmann Irak devletinin ülkede güvenlik ve düzeni sağlayabilecek

durumda olmadığını ancak buna karşılık özerk Kürt bölgesinin siyasi ve ekonomik

açıdan istikrarlı olduğunu ifade etmişti.

