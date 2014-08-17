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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Kürt devletine kırmızı ışık

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

17 Ağustos 2014 15:10

Haftalık Bild am Sonntag gazetesine bir mülakat veren
Steinmeier “Bağımsız bir Kürt
devleti bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracaktır ve muhtemelen Irak'ın komşularıyla yeni
gerilimler ortaya çıkaracaktır” dedi. Türkiye ve Suriye'de de Kürtlerin yaşadığını
hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını ümit
ettiğini söyledi.
Sosyal Demokrat Partili Bakan “Haydar El Abadi başbakanlığında
Bağdat'ta, ülkenin tüm
bölge ve dinlerinin içinde kendini bulduğu ve İslam Devleti örgütüne karşı kendini
koruyabilen yeni bir hükümetin kurulması Irak devletinin bütünlüğü açısından belki de
son şanstır” dedi.
Hırıstiyan Demokrat Birlik milletvekili Karl-Georg Wellman cumartesi günü Die Welt
gazetesine verdiği demeçte Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinden yana olduğunu
ifade etmişti. Wellmann Irak devletinin ülkede güvenlik ve düzeni sağlayabilecek
durumda olmadığını ancak buna karşılık özerk Kürt bölgesinin siyasi ve ekonomik
açıdan istikrarlı olduğunu ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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