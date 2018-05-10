Times Higher Education dünyanın en iyilerini açıkladı; Türkiye'den iki üniversite ilk 20'ye girdi!

Londra merkezli yükseköğretim dergisi Times Higher Education (THE) 2018 yılı gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasını açıkladı.Türkiye'den Koç ve Sabancı üniversiteleri de listede ilk 20'ye girmeyi başardı.

Euronews'ta yer alan habere göre, 2018 yılında dört kıtaya yayılmış gelişmekte olan 42 ülkede 350 üniversite arasında yapılan en iyi üniversite sıralamasında dünya genelinde üniversitelerin çoğu sıralamada gerileme yaşadı.

THE'nin raporuna göre Çin'de bulunan 62 üniversite sıralamada ilk 200'e girerek yarışmadaki baskınlığını korudu. Hindistan ve Rusya da iyi yönde kaydedeğer gelişmeler sergiledi.

Gelişen ülkelerin en iyi üniversiteleri sıralamasında Çin Peking üniversitesi birinci, Çin Tsinghua Üniversitesi ikinci ve Rusya, Lomonosov Moskova devlet üniversitesi üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'de ise geçtiğimiz yıla oranla bir basamak gerileyen Koç Üniversitesi bu yıl 16. sırayı aldı.

Sabancı Üniversitesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 18. sıradaki yerini korudu.

Hacettepe Üniversitesi listede 24 basamak yükselip dünyanın en iyi 140. üniversitesi oldu.