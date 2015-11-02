Times: Erdoğan siyasetin Houdini'sidir

Times gazetesi, 1 Kasım Milletvekili Seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘siyasetin Houdini'si’ derken Financial Times gazetesi seçim sonuçlarını ‘Erdoğan’ın zaferi’ olarak değerlendirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Financial Times’ta geçen yazı şu şekilde:

"Bir ekonomik ve siyasi belirsizlik döneminin ardından AKP şimdi çoğunluğu elde etti. Carniege Europe'tan Sinan Ülgen, 'Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararı sonuç verdi. Bu öncelikle Erdoğan'ın sonra AKP'nin zaferidir. Çünkü insanlara göre direksiyon Erdoğan'da' diyor."

"Erdoğan'ın müttefikleri ve yatırımcılar - Erdoğan'ın otoriterlik eğilimlerinden kaygı duymakla birlikte - başarısının ekonomik ve siyasi istikrarı yeniden tesis edilmesini umacak."

"Ancak AKP süper çoğunluğu elde edemedi. Süper çoğunluk, Erdoğan'a ABD ve Fransa'daki gibi bir başkanlık sistemi konusunda yapılacak anayasa değişikliğini referanduma götürme yetkisi verecekti. Neredeyse tüm anketler, mecliste hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyeceğine işaret ediyordu. Ama anayasaya göre tarafsız olması gereken Erdoğan açıkça bu süper çoğunluk için kampanya yürüttü."

"Fakat basit çoğunlukla bile, AKP üzerindeki nüfuzu, Erdoğan'a Türkiye tarihinde hiçbir başkanın sahip olmadığı fiili yetkileri veriyor."

“Erdoğan siyasetin Houidini’sidir”

Seçim sonuçlarını değerlendiren Times gazetesi Erdoğan için ünlü ilizyonist Harry Houdini benzetmesi yaptı.

Times gazetesinin yazısı şu şekilde:

"Bir kez daha, köşeye sıkışmışken seçimleri kazandı. Seçim sonuçlarını beğenmediği için beş ay sonra kumar oynayıp ikinci seçim kararını alırken, alaycılık, öfke ve şüpheyle karşılaştı. Bu kadar kısa süre içinde oy verme eğilimlerini değiştirebileceğine, şiddeti tırmandırarak Kürtlerden ve milliyetçilerden oyları geri alabileceğine ve sonra da partisi yeniden seçilirse sükunet sözü vereceğine kimse inanmadı."

"Sonuçlar, liberaller için endişe verici ama istikrar arayan yatırımcılar için rahatlatıcı. Şimdi mesele Erdoğan'ın büyük destek gören bir reformcu olduğu pragmatik ilk yıllarına geri mi döneceği yoksa son zamanlardaki kutuplaştırıcılığa devam mı edeceğinde düğümleniyor. Belki zaferle, son birkaç ay içindeki kindar paranoyayı hafifletebilir."

"Erdoğan uzun vadeli oynuyor. 2023'te; Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde yürütme yetkilerine sahip bir başkan olmak istiyor. Dün sabaha kadar bu bir boş hayal gibi görünüyordu. Ama akşam üstü bu olabilecek bir şeye dönüştü."