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Politika

Times: Erdoğan orduyu ve casusları kontrolüne almak istiyor

"Muhalefet daha önce karşı çıkmıştı"

29 Temmuz 2016 10:27

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Cumhurbaşkanlığına bağlanmasını istemesine sayfalarında yer verdi.

Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iki hafta önceki başarısız darbe sonrası iktidarını güçlendirmeye çalıştığı" yorumunda bulundu.

Gazetedeki Bel Trew imzalı haberin başlığı, "Erdoğan, orduyu ve casusları kontrolü alına almak istiyor."

Genelkurmay Başkanlığı ve MİT halen Başbakanlığa bağlı.

Times'ın haberinde, iki kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlanması için anayasa değişikliği gerektiği belirtiliyor.

 

"Muhalefet daha önce karşı çıkmıştı"

 

Haberde Türkiye'de muhalefet partilerinin daha önce Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasına şiddetle karşı çıktıkları hatırlatılıyor.

Muhalif milletvekillerinin ve bağımsız medyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otokratik eğilimlere sahip olmakla suçladıkları da vurgulanıyor.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası 10 bini asker olmak üzere yaklaşık 16 bin kişinin gözaltına alındığı, soruşturulan on binlerce kamu görevlisinin yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı yazılmış haberde.

Times ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öldürülen darbecilere sala ve cenaze namazı kılınması gibi din hizmetleri vermediğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bahsettiği "Hainler Mezarlığı"na ilk kez darbe girişimine katılan askerlerden 34 yaşındaki Mehmet Karabekir'in gömüldüğünü de yazıyor.

Kadir Topbaş dün akşam Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul-Pendik'teki mezarlıktan "Hainler Mezarlığı" tabelasını kaldırttığını açıklamıştı.

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